В России появилось приложение для знакомств F Date&eat

В России запустилось новое приложение для знакомств F Date&eat, которое фокусируется не на переписках, а на реальных встречах. Сервис подбирает пользователей по гастрономическим предпочтениям, стилю жизни и целям общения, а дальше предлагает встретиться в проверенных кафе и ресторанах. ИИ помогает выстроить комфортный диалог, а модерация исключает фейки и ботов.

Дейтинг после свайпов

Как сообщают в пресс-службе, приложение F Date&eat делает ставку не на «свайпы» и переписки ради переписок. Главная цель пользователей — живое взаимодействие, реальные встречи в ресторанах и кафе. Приложение определяет совместимость пользователей не только по анкетам, но и по гастрономическим интересам, стилю жизни, привычкам, целям знакомства. После верификации и мэтча система предлагает собеседнику пригласить на встречу — в конкретное место из списка проверенных партнёрских заведений.

Разговорный ИИ внутри приложения помогает мягко вести диалог, выявляет тревожные сигналы в переписке, предлагает темы и даже корректирует тон общения. Благодаря этому снижается вероятность неловких диалогов и конфликтов.

Главный бонус — модерация

В приложении F Date&eat нет случайных людей: модерация пользователей происходит вручную. Это позволяет избежать фейков, ботов и нежелательных контактов, а также повысить доверие внутри сервиса.

Кроме того, в приложении представлены только проверенные заведения. Команда вручную подбирает рестораны, кафе и бары, анализируя репутацию, отзывы и атмосферу. В экосистему сервиса уже входят рестораны #СибирьСибирь, Savva, китайская сеть Чихо, пивоварня AF Brew, Finch, Gills, Сионист, а также рестораны Relab Family.

Гастрономия как основа интерфейса

Разработчики называют F Date&eat «пространством смыслов», где ресторан — это не просто место встречи, а часть сценария. По словам основателя проекта Александра Давыдова, F Date&eat переосмысляет сам формат дейтинга.

«Мы верим, что взгляд, интонацию и атмосферу ужина нельзя заменить лайками», — комментирует основатель проекта F Date&eat Александр Давыдов.

Такой подход выгоден и пользователям, и бизнесу. Пользователи находят людей и поводы для общения, а заведения получают лояльную аудиторию. Приложение уже работает в Москве, Петербурге и Казани, в ближайшее время запустится в Новосибирске и Сочи, а до конца 2025 года охватит все города-миллионники. Сервис доступен в RuStore, App Store и Google Play.

Контекст

С 2023 года рынок онлайн-знакомств в России претерпел серьёзные изменения. После ухода крупных зарубежных игроков ниша оказалась свободной, и её быстро заполнили отечественные продукты — аналоги Tinder. На этом фоне F Date&eat выглядит как попытка выйти за рамки привычного и вернуть смысл живому общению.



Сервис F Date&eat вырос из гастропроекта внутри дейтингового приложения Flero, которое за пилотный период с ноября 2023 по март 2024 года собрало более 59 млн охвата.