Восстание машин обойдётся в $51 млн: Tesla получила иск от бывшего сотрудника, пострадавшего от заводского робота
Tesla Илона Маска получила иск на $51 млн
Как сообщает Independent, техник Tesla подал в суд на компанию на $51 млн после того, как робот на сборочной линии неожиданно сбил его с ног, нанеся тяжёлые травмы. 50-летний Питер Хинтердоблер утверждает, что удар робота привел к потере сознания и медицинским расхода в размере $1 млн. Теперь он требует компенсацию за потерю трудоспособности.
Нападение робота ценой в $1 млн
Питер Хинтердоблер, техник по робототехнике на заводе Tesla в Калифорнии, стал жертвой «нападения» робота ещё 22 июля 2023 года. Согласно судебным документам, Хинтердоблер помогал инженеру разбирать робота, который был перемещен с места на линии Model 3. В момент, когда инженер пытался снять двигатель у основания робота, его рука неожиданно и с большой силой отцепилась.
«Робот сработал с такой силой, что его рука, используя силу противовеса весом около 8000 фунтов, выбила меня с ног и я потерял сознание», — говорится в иске.
Хинтердоблер получил серьёзные травмы, которые привели к медицинским счетам на $1 млн. В будущем, как ожидается, сумма может вырасти ещё на $6 млн. Теперь он требует компенсацию за потерю заработка, медицинские расходы и моральный ущерб. Также он требует показательно оштрафовать Tesla и FANUC за халатность в обеспечении безопасных условий труда.
Претензии к производителям
Хинтердоблер подал иск против Tesla и FANUC, создавшей робота. По его словам, компании не обеспечили безопасное отключение и стабилизацию робота. Кроме того, Tesla должна была следовать строгим стандартам безопасности, чтобы предотвратить подобные травмы, а FANUC не предоставил должных инструкций по безопасной эксплуатации устройства
Роботы Tesla нападают не впервые
Этот случай далеко не первый на американских заводах. В 2021 году инженер Tesla на заводе в Остине, штат Техас, стал жертвой робота, когда тот зажал его в стене, пробив спину и руку. Сотрудникам удалось спасти коллегу, нажав кнопку аварийной остановки, но тот всё равно получил серьёзные травмы и упал в мусоропровод.
Согласно исследованиям, связанные с роботами травмы стали более частыми, так как роботы становятся всё более распространёнными в производственных процессах. С 1979 года, когда произошла первая смертельная травма, вызванная роботом на заводе Ford, количество таких происшествий растёт.
Контекст
С увеличением количества автоматизированных процессов и использования роботов в промышленности вопросы безопасности становятся всё более актуальными. Для предотврашения подобных инцидентов необходимы более строгие стандарты и контроль за внедрением робототехнических решений на производстве, иначе массовая автоматизация производств, к которой мы стремимся, будет попросту опасной.
Правительство и регулирующие органы должны уделять больше внимания рискам, связанным с эксплуатацией роботов, чтобы обеспечить безопасность рабочих на производстве.
- 1 «Лента» устроила на работу 42 робота-уборщика: теперь они моют магазины в ночную смену и сокращают расходы компании «Лента» запустила роботов-уборщиков в 42 магазинах 24 сентября 2025, 19:00
- 2 Проект Stargate оживает: мировые бигтехи OpenAI, Oracle и SoftBank инвестируют $400+ млрд в ИИ-инфраструктуру OpenAI вложится в создание 5 дата-центров для развития ИИ 24 сентября 2025, 16:29
- 3 Ответ Oura и Samsung: Сбер выпустил первое на российском рынке умное кольцо Сбер начал продавать умное кольцо – стала известна цена 23 сентября 2025, 18:39
- 4 Чаевые без купюр: как в России зарабатывают на благодарности Ключевые игроки рынка делятся инсайдами и предсказывают будущее 23 сентября 2025, 15:48