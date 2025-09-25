Tesla Илона Маска получила иск на $51 млн

Как сообщает Independent, техник Tesla подал в суд на компанию на $51 млн после того, как робот на сборочной линии неожиданно сбил его с ног, нанеся тяжёлые травмы. 50-летний Питер Хинтердоблер утверждает, что удар робота привел к потере сознания и медицинским расхода в размере $1 млн. Теперь он требует компенсацию за потерю трудоспособности.

Нападение робота ценой в $1 млн

Питер Хинтердоблер, техник по робототехнике на заводе Tesla в Калифорнии, стал жертвой «нападения» робота ещё 22 июля 2023 года. Согласно судебным документам, Хинтердоблер помогал инженеру разбирать робота, который был перемещен с места на линии Model 3. В момент, когда инженер пытался снять двигатель у основания робота, его рука неожиданно и с большой силой отцепилась.

«Робот сработал с такой силой, что его рука, используя силу противовеса весом около 8000 фунтов, выбила меня с ног и я потерял сознание», — говорится в иске.

Хинтердоблер получил серьёзные травмы, которые привели к медицинским счетам на $1 млн. В будущем, как ожидается, сумма может вырасти ещё на $6 млн. Теперь он требует компенсацию за потерю заработка, медицинские расходы и моральный ущерб. Также он требует показательно оштрафовать Tesla и FANUC за халатность в обеспечении безопасных условий труда.

Претензии к производителям

Хинтердоблер подал иск против Tesla и FANUC, создавшей робота. По его словам, компании не обеспечили безопасное отключение и стабилизацию робота. Кроме того, Tesla должна была следовать строгим стандартам безопасности, чтобы предотвратить подобные травмы, а FANUC не предоставил должных инструкций по безопасной эксплуатации устройства

Роботы Tesla нападают не впервые

Этот случай далеко не первый на американских заводах. В 2021 году инженер Tesla на заводе в Остине, штат Техас, стал жертвой робота, когда тот зажал его в стене, пробив спину и руку. Сотрудникам удалось спасти коллегу, нажав кнопку аварийной остановки, но тот всё равно получил серьёзные травмы и упал в мусоропровод.

Согласно исследованиям, связанные с роботами травмы стали более частыми, так как роботы становятся всё более распространёнными в производственных процессах. С 1979 года, когда произошла первая смертельная травма, вызванная роботом на заводе Ford, количество таких происшествий растёт.

Контекст

С увеличением количества автоматизированных процессов и использования роботов в промышленности вопросы безопасности становятся всё более актуальными. Для предотврашения подобных инцидентов необходимы более строгие стандарты и контроль за внедрением робототехнических решений на производстве, иначе массовая автоматизация производств, к которой мы стремимся, будет попросту опасной.

Правительство и регулирующие органы должны уделять больше внимания рискам, связанным с эксплуатацией роботов, чтобы обеспечить безопасность рабочих на производстве.