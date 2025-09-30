Банк ВТБ привлек почти 84 млрд ₽ по завершении допэмиссии

ВТБ завершил масштабную дополнительную эмиссию и привлёк 83,8 млрд рублей. Банк разместил 1,25 млрд акций по цене 67 рублей, увеличив долю бумаг в свободном обращении до 49%. Контрольный пакет остался у государства, а среди инвесторов — крупнейшие российские пенсионные фонды и управляющие компании.

Рекордное размещение

Размещение стало крупнейшим на российском рынке акций с 2023 года, пишет Forbes. Тогда ВТБ тоже отличился, проведя допэмиссию почти на 94 млрд рублей. В результате нынешнего SPO уставный капитал банка вырос на 23,5%.

Капитал под давлением

Привлечённые средства позволят банку укрепить норматив достаточности капитала, который к августу снизился до 9,6% — уровня, близкого к критическому. Аналитик «ИнвестТемы» Владимир Литвинов отмечал, что без докапитализации банк рисковал выйти за пределы нормативов ЦБ. На снижение показателя также повлияли дивидендные выплаты по итогам 2024 года.

В банк пришли новые акционеры

По словам первого зампреда банка Дмитрия Пьянова, SPO не только укрепило баланс, но и привело в капитал новых игроков.

«Миноритарные акционеры стали мощной силой на российском фондовом рынке», — заявил первый зампред банка Дмитрия Пьянов.

Пьянов подчеркнул, что структура акций в свободном обращении диверсифицирована — ни один из инвесторов не получил значительной доли.

Рынок отреагировал положительно

30 сентября акции ВТБ на Мосбирже торговались по 68,27 рубля (+0,1%). Банк рассчитывает, что рост бизнеса, цифровая трансформация и стабильные финансовые результаты будут повышать доверие инвесторов и укреплять позиции компании на рынке.

Контекст

Сделка показывает: российские госбанки всё активнее используют фондовый рынок для укрепления капитала. Для инвесторов это означает, что сектор готов привлекать частных акционеров, сохраняя государственный контроль.