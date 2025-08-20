Отчет МТС за II квартал: прибыль в 2025-м снизилась на 61%

МТС наращивает обороты — и одновременно теряет маржу. По итогам второго квартала выручка компании уверенно ушла в плюс и достигла 195 млрд руб., а вот прибыль резко сократилась — до 2,8 млрд руб. В приоритете остаются телеком, B2B и экосистема, которая уже обеспечивает 40% выручки сервисных направлений.

Уверенный рост — неуверенная прибыль

МТС отчиталась о финансовых результатах за II квартал 2025-го. По его итогам компания зафиксировала выручку в 195,4 млрд рублей — на 14,4% больше, чем годом ранее. Главными источниками роста стали телеком, цифровые сервисы и финтех-направление.

Правда, на фоне увеличения операционных расходов компания показала снижение OIBDA до 72,7 млрд рублей и сильную просадку чистой прибыли — до 2,8 млрд рублей (-61,1%). Как уточняется в отчёте, падение прибыли связано с ростом издержек и повышенной амортизацией.

Чистый долг компании составил 430,4 млрд рублей, что на 2,8% выше уровня первого квартала. При этом долговая нагрузка остаётся стабильной: коэффициент Net Debt / LTM OIBDA удержался на отметке 1,7.

Стабильный телеком

Телеком-сегмент показал выручку в 122,5 млрд рублей (+9,1% год к году). МТС нарастил абонентскую базу в России на 1,3 млн пользователей, доведя её до 82,9 млн человек. B2C-сектор прибавил 8,8%, B2B и B2G выросли на 14,1%.

Особенно быстро растёт фиксированная связь — плюс 12% за год. МТС связывает это с цифровизацией и спросом на корпоративные решения в условиях адаптации бизнеса.

Экосистема и финтех

Экосистемное направление прибавило 26,3%, достигнув 82,9 млрд рублей. Более того, по словам президента «Экосистемы МТС» Ровшана Алиева, уже сейчас экосистему уже приходится 40% совокупной выручки сервисов. Внутри неё драйверами остаются МТС Premium, цифровой контент и концерты.

Финансовые сервисы также в плюсе по обороту: +34,3%, до 3,5 млрд рублей. Однако прибыльность просела: -55,4% к аналогичному периоду прошлого года. Несмотря на это, платёжные решения и кредитные продукты продолжают расширяться.

Рекламный блок (AdTech) за квартал прибавил 25,2% и показал выручку в 16,8 млрд рублей. FunTech — медиаплатформы, OTT и ТВ — показали рост пользовательской базы на 15,5%. Общее число платных подписок на ТВ достигло 14,8 млн.

Контекст

Президент «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев заявил, что компания завершила процесс корпоративной трансформации и больше не ограничивается рамками традиционного телеком-оператора. По его словам, на экосистемные направления уже приходится около 40% всей выручки группы.

В МТС рассчитывают, что к 2026 году доля нетелеком-направлений вырастет до 50% от совокупного оборота. Компания продолжит раскрывать финансовые показатели по каждому из направлений, чтобы обеспечить прозрачность и повысить управляемость бизнеса.



