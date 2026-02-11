Выручка Ivideon превысила 2 млрд рублей в 2025-м

По итогам 2025 года выручка Ivideon увеличилась до 2,08 млрд рублей. Рост произошёл в том числе за счёт пунктов выдачи заказов и партнёрств с телеком-операторами. Показатель EBITDA за год вырос более чем на 50%.

По итогам 2025 года выручка Ivideon достигла 2,08 млрд рублей против 1,64 млрд рублей годом ранее. Рост обеспечен увеличением доли рынка в сегменте пунктов выдачи заказов и франшиз, а также развитием стратегических партнёрств с телеком-операторами.

Прибыль компании до вычета налогов и процентов по кредитам (EBITDA) по итогам 2025 года выросла на 52%. Показатель составил 629 млн рублей.

Ранее CEO компании Заур Абуталимов в колонке Russian Business отмечал, что за 2024 год оборот Ivideon вырос почти на 70% в первую очередь за счёт крупных логистических сетей и проектов в банковском и ретейл-секторах.

Ivideon установлен более чем в 30 000 ПВЗ

Основную часть доходов — более 70% — обеспечили продажи подписки на облачный сервис видеонаблюдения Ivideon. Одним из ключевых источников масштабирования стали франшизы и ПВЗ: сегодня сервис установлен более чем в 30 тыс. пунктов выдачи заказов. Владельцы подключают видеонаблюдение в том числе через покупку камер на маркетплейсах.

«Мы уходим от восприятия видеонаблюдения исключительно как инструмента безопасности и всё больше используем видео как способ повышения эффективности бизнеса», — отметил Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon.

Заур Абуталимов в материале Russian Business рассказывал, что установленный парк камер в России уже оценивается в 10–12 млн устройств. По его оценке, к 2036 году их количество может увеличиться в три-четыре раза.

«МегаФон» и «Билайн» — технологические партнёры Ivideon

Помимо собственных продаж оборудования и сервисов, Ivideon сотрудничает с телеком-операторами «МегаФон» и «Билайн» как технологический партнёр. На базе платформы Ivideon операторы создают собственные сервисы облачного видеонаблюдения. В 2025 году компания также вышла на рынки стран СНГ.

У Ivideon заключены стратегические партнёрства с Uztelecom в Узбекистане, «МегаФон-Таджикистан» и провайдером SkyNet в Киргизии. Компания также является авторизованным поставщиком облачного видеонаблюдения для ПВЗ Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и СДЭК.

Ivideon была основана в 2010 году, с момента запуска компания привлекла $15 млн инвестиций. За 16 лет к платформе подключились более 3 млн устройств. Сегодня решения Ivideon используют пользователи в 130 странах, сервис доступен на 10 языках.

Компания обслуживает более 30 тыс. B2B-клиентов в сферах розничной и оптовой торговли, услуг и общественного питания, а также более 50 крупных корпораций, включая банки и девелоперов.

В 2025 году компания выкупила долю инвестора фонда «Индустриальный» (Sk Capital), завершив инвестиционное партнёрство.