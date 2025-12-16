Выручка PR-агентств может достичь 23,9 млрд ₽ в 2025-м — Telegram и ИИ стали главными трендами в нише
Выручка PR-компаний может достичь 23,9 млрд ₽ в 2025-м
Российский PR-рынок вышел из режима адаптации и вернулся к росту, выяснило исследовательское агентство Smart Ranking. Выручка 70 крупнейших PR-компаний по итогам 2024 года увеличилась на 40% и достигла 18,8 млрд рублей. В 2025 году может она вырасти ещё на 27% — до 23,9 млрд рублей.
В 2026 году объём PR-рынка может достичь 28,6 млрд ₽
По данным агентства Smart Ranking, ключевыми драйверами роста 70 крупнейших PR-компаний в 2024 году стали:
- возвращение бизнеса к активным коммуникациям;
- заполнение ниш, освободившихся после ухода международных брендов;
- выход на рынок локальных компаний и бизнесов из дружественных стран.
По итогам 2025 года выручка крупнейших PR-компаний может составить 23,9 млрд рублей. Оценки роста агентства Smart Ranking на следующий год различаются: от 6% до 20%. По прогнозам, в 2026 году объём рынка может достичь 28,6 млрд рублей.
Лидер рынка — агентство PromoAge с выручкой 1,9 млрд ₽
Крупнейшей PR-компанией по выручке в 2024 году стало коммуникационное агентство PromoAge — 1,9 млрд рублей. За год компания выросла в два раза, вошла в топ-10 агентств России по версии Национального рейтинга коммуникационных компаний и увеличила штат в 1,5 раза.
Второе место заняла компания КРОС: её выручка выросла на 36% — с 1,2 до 1,7 млрд рублей. Третью строчку с показателем 1,2 млрд рублей заняла коммуникационная группа Vinci Agency, увеличив выручку на 41%.
Среди компаний, входящих в топ-15, наиболее высокую динамику показали агентства с изначально меньшей выручкой. В числе лидеров роста:
- «Пиархаб» — рост более 110% за год.
- GREATIVE — +66%;
- COMUNICA — +62%;
Некоторые агентства столкнулись с ограничениями
В 2024 году клиенты активнее формировали коммуникационные стратегии и усиливали конкуренцию в освободившихся нишах.
«Мы видели сильный рост у основных лидеров первой десятки, емкость тендеров на PR-услуги в 2024 году превысила отметку в 30 млрд рублей, только пиар устойчивых инициатив потребовал контрактов на сумму почти 10 млрд рублей», — рассказала управляющий партнер Lotus Sphere Татьяна Жигаленкова.
Однако, несмотря на общий рост рынка, отдельные агентства в 2024 году столкнулись с макроэкономическими ограничениями и сокращением бюджетов.
«2024 год стал для PR-рынка в целом и для нас в частности годом адаптации к новым экономическим реалиям. Общая выручка оказалась ниже плановой на 25%. Главная причина — кризисные явления: компании урезали бюджеты и ставили на стоп часть активностей», — рассказала руководитель коммуникационного агентства Spice Media Виктория Кулибанова.
Telegram стал ключевым каналом PR-продвижения
После ограничения работы западных социальных сетей Telegram стал крупнейшей доступной русскоязычной платформой.
«Всё больше запросов приходит с акцентом на просмотры и репосты в Telegram, а работа с онлайн-СМИ уходит на второй план», — заявил CEO «Пиархаба» Даниил Дымшиц.
ИИ — уже не эксперимент. PR-агентства используют его для аналитики, генерации контента и стратегического моделирования.
«ИИ не заменяет PR-специалиста, он требует новой роли — оператора ИИ, который управляет качеством результата и превращает данные и сырые тексты в работающие коммуникационные решения», — отметил основатель КГ PROGRESS Дмитрий Солопов.
Компании всё чаще переходят от разовых размещений к системной работе с репутацией. CEO агентства BE TONE Ксения Соломатина отметила появление новой роли — архитектора репутационной устойчивости, который выстраивает сценарии упреждающих коммуникаций.
«[Архитектор репутационной устойчивости или антикризисный архитектор] — это стратег, который не тушит пожары, а формирует иммунитет бренда к коллапсам через сценарии упреждающих коммуникаций», — пояснила CEO агентства BE TONE Ксения Соломатина.
