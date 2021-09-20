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Сеть коворкингов WeWork в октябре выйдет на биржу

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американская платформа гибких рабочих пространств WeWork объявила о планах начать торговать в октябре акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это произойдет через слияние со специальной компанией BowX.

Сеть коворкингов WeWork в октябре выйдет на биржу

Акционеры BowX 19 октября обсудят детали сделки с платформой. При положительном раскладе сделку, как ожидается, закроют 21 октября, сообщила пресс-служба WeWork.

 После этого WeWork будет котироваться на бирже под тикером WE.

Компания впервые сообщила о планах выйти на биржу через специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) в марте этого года. Эта сделка должна была привлечь около $1,3 млрд при оценке стоимости в $9 млрд.

По собственным данным, в течение 2020 года WeWork увеличил свободный денежный поток на $1,6 млрд за счет мер по сокращению затрат. Они включали сокращение административных расходов на $1,1 млрд и уменьшение операционных расходов на содержание зданий в размере $400 млн.

В 2019 году WeWork уже намеревалась стать публичной через IPO. Тогда оценка сервиса составила $47 млрд. Однако во время подготовки к первичному размещению акций оценка стартапа снизилась до $20-30 млрд. По данным WSJ, инвесторы проявили беспокойство по вопросу реальной стоимости компании.

Через месяц после подачи документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США компания их отозвала.

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Фото: страница WeWork в Facebook

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