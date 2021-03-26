Платформа гибких рабочих пространств WeWork выйдет на биржу

Сеть коворкингов WeWork подтвердила выход на биржу с помощью слияния со специальной компанией BowX Acquisition Corp. Об этом компания сообщает на своем вебсайте.

Оценка WeWork в рамках сделки составила $9 млрд.

Компания намерена получить около $1,3 млрд. Из них $483 млн компания получит от BowX Acquisition Corp. Оставшиеся $800 млн будут проинвестированы фондами Starwood Capital, Fidelity, Research Company Centaurus Capital и BlackRock.

Закрытие сделки запланировано на третий квартал 2021 года.

О планах WeWork на выход на биржу стало известно несколько дней назад. Среди причин назывались убытки компании на фоне пандемии в размере $3,2 млрд. По данным Financial Times, сервис планировал привлечь $1 млрд.

По собственным данным, в течение 2020 года WeWork увеличил свободный денежный поток на $1,6 млрд за счет мер по сокращению затрат. Они включали сокращение административных расходов на $1,1 млрд и уменьшение операционных расходов на содержание зданий в размере $400 млн.

Компания также вышла из всех непрофильных предприятий и сократила численность персонала на 67% по сравнению с пиком показателя в сентябре 2019 года.

Выручка WeWork в 2020 году, без учета деятельности компании в Китае, составила $3,2 млрд. Показатель практически не изменился по сравнению с предыдущим годом, отмечают в WeWork.

В 2019 году WeWork уже намеревалась стать публичной через IPO. Тогда оценка сервиса составила $47 млрд. Однако во время подготовки к первичному размещению акций оценка стартапа снизилась до $20-30 млрд. По данным WSJ, инвесторы проявили беспокойство по вопросу реальной стоимости компании.

Через месяц после подачи документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США компания их отозвала.

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Фото: WeWork