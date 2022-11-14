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База данных сервиса аренды электросамокатов Whoosh выставлена на продажу

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Хакеры выставили на продажу полную базу данных сервиса аренды электросамокатов Whoosh. В ней содержится 7,3 млн записей, в том числе имена пользователей, телефоны, электронные почты, часть данных банковских карт и другие сведения.

База данных сервиса аренды электросамокатов Whoosh выставлена на продажу

База актуальна на ноябрь 2022 года, сообщает Telegram-канал «Data1eaks /Утечки баз данных». 

В двух файлах со списками пользователей помимо телефонных номеров есть имена, электронная почта, часть данных банковских карты и другие сведения. «Утечка затронула значительную часть жителей России», — считают авторы канала.

RB.RU обратился за комментарием в пресс-службу Whoosh, там повторили позицию компании на начало ноября.

В начале ноября Whoosh сообщил, что хакеры попытались украсть данные клиентов. Служба безопасности провела внутреннее расследование и пресекла утечку, но к некоторым данным хакеры все-таки получили доступ. Компания тогда обратилась в правоохранительные органы. 

В сервисе заверили, что утечка «не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информация о транзакциях или детали поездок».

Фото на обложке: Unsplash

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