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Wildberries построит логистический центр с инвестициями в 11,2 млрд рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries начал строительство нового логистического центра во Владимирской области. Его общая площадь составит 170 тыс. кв. м., а инвестиции в проект оцениваются маркетплейсом в 11,2 млрд рублей.

Wildberries построит логистический центр с инвестициями в 11,2 млрд рублей

Wildberries построит логистический центр в Собинском районе Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Общая площадь логистического центра составит 170 тыс. кв. м., что сделает его одним из крупнейших региональных логоцентров маркетплейса. Запуск центра создаст 7,5 тыс. новых рабочих мест в различных областях, отметили в Wildberries.

Wildberries оценивает инвестиции в строительство центра в 11,2 млрд рублей.

Фото на обложке: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock

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