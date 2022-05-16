Wildberries открыл логистический центр в Армении и запустил прямые продажи от местного бизнеса

Wildberries открыл первый логистический центр в Армении: это позволило запустить на маркетплейсе прямые продажи товаров от представителей местного бизнеса, говорится в сообщении компании. Ранее армянские продавцы не могли сотрдничать с компанией напрямую, им приходилось делать это через представительства в РФ.

Логистический центр Wildberries заработал в Ереване в мае 2022 года, представители бизнеса Армении теперь могут продавать свои товары на онлайн-платформе по модели «Маркетплейс» (с собственных складов продавцов). Комиссия для продавцов по этой схеме начинается от 3% в зависимости от категории товаров.

Инвестиции в открытие центра в Wildberries не раскрывают.

Предприниматели в режиме реального времени получают информацию о заказах и доставляют товары в сортировочный центр, откуда они направляются покупателям. В логистическом объекте также происходит и сортировка заказов, которые поступают в страну.

Для местного бизнеса теперь также действует упрощенный порядок регистрации на портале seller.wildberries.ru: чтобы начать продавать, нужно пройти короткую регистрацию и разместить информацию о товарах.

Wildberries последовательно расширяет свою онлайн-платформу для локальных предпринимателей из разных стран. В 2020-2021 гг. возможность прямых продаж также также получили представители бизнеса Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Фото на обложке: Wildberries