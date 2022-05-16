Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries открыл логистический центр в Армении и запустил прямые продажи от местного бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries открыл первый логистический центр в Армении: это позволило запустить на маркетплейсе прямые продажи товаров от представителей местного бизнеса, говорится в сообщении компании. Ранее армянские продавцы не могли сотрдничать с компанией напрямую, им приходилось делать это через представительства в РФ.

Wildberries открыл логистический центр в Армении и запустил прямые продажи от местного бизнеса

Логистический центр Wildberries заработал в Ереване в мае 2022 года, представители бизнеса Армении теперь могут продавать свои товары на онлайн-платформе по модели «Маркетплейс» (с собственных складов продавцов). Комиссия для продавцов по этой схеме начинается от 3% в зависимости от категории товаров.

Инвестиции в открытие центра в Wildberries не раскрывают.

Предприниматели в режиме реального времени получают информацию о заказах и доставляют товары в сортировочный центр, откуда они направляются покупателям. В логистическом объекте также происходит и сортировка заказов, которые поступают в страну.

Для местного бизнеса теперь также действует упрощенный порядок регистрации на портале seller.wildberries.ru: чтобы начать продавать, нужно пройти короткую регистрацию и разместить информацию о товарах.

Wildberries последовательно расширяет свою онлайн-платформу для локальных предпринимателей из разных стран. В 2020-2021 гг. возможность прямых продаж также также получили представители бизнеса Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Фото на обложке: Wildberries

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как россиянам открыть счет в банках Армении — инструкция
  2. 2 Релокация бизнеса в Армению: личный опыт экспата
  3. 3 10 стартапов из Армении, которые достигли успеха за рубежом
  4. 4 Куда идти стартапам в Армении
  5. 5 Что делать селлеру на Wildberries сегодня?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

16 мая 2022

Фонд содействия инновациям. Программа «Старт»

16 мая 2022

«Старт-ИИ-1»

16 мая 2022

Гранты за покупку оборудования для московских высокотехнологичных предприятий

Все ВОЗМОЖНОСТИ