Wildberries готовится выйти на рынки Юго-Восточной Азии и Африки: в планах — Эфиопия, Шри-Ланка, Индия и Таиланд
Wildberries готовится выйти на рынки Шри-Ланки и Таиланда
Объединённая компания Wildberries & Russ готовится к выходу на новые зарубежные рынки и рассматривает для этого Юго-Восточную Азию и Африку. Как узнали «Известия», пилотный запуск проекта пройдёт сразу в нескольких странах, среди них — Шри-Ланка, Таиланд, Индия и Эфиопия, где уже запланирован пилотный запуск. В компании отмечают, что интерес к регионам связан с динамикой роста e-commerce и возможностями для международной торговли.
Эфиопия — первая точка для тестирования африканского рынка
Как сообщили «Известиям» источники, близкие к компании, Wildberries проявляет интерес к африканскому рынку, в частности к Эфиопии. Представитель Wildberries & Russ подтвердил, что команда готовится к пилотному запуску в этой стране. По итогам будет принято решение о дальнейшем развитии проекта.
Представитель Wildberries назвал «Известиям» несколько причин стремления выйти на глобальные рынки:
- формирование международных торговых цепочек,
- развитие сбалансированного товарооборота,
- рост экспортного потенциала российских производителей.
По словам собеседников издания, с Эфиопией уже достигнуты «определённые договорённости». При этом компания «смотрит широко» и на другие международные рынки.
Индия стала приоритетным направлением азиатского рынка
РВБ также рассматривает развитие взаимной торговли со странами Азии, прежде всего с Индией. Представитель компании сообщил «Известиям», что с индийскими партнёрами уже ведутся переговоры. На сайте маркетплейса появился специальный раздел «Сделано в Индии», что отражает интерес компании к этому направлению.
При этом о выходе на другие регионы и страны говорить пока преждевременно, подчеркнули «Известиям» в Wildberries & Russ.
Согласно данным аналитической компании Statista, объём рынка e-commerce в Африке по итогам 2025 года превысил $40 млрд, а к 2029 году может вырасти до $56 млрд. В странах Юго-Восточной Азии рынок оценивается в $180–200 млрд, а к 2030 году может увеличиться до $400 млрд, следует из прогноза консалтинговой компании IMARC.
Контекст
Сейчас маркетплейс представлен в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ, откуда осуществляется импорт товаров.
По словам источника «Известий», африканский рынок рассматривается как перспективный из-за высокого спроса при ограниченном развитии онлайн-торговли. Потенциальная аудитория региона оценивается примерно в 1,5 млрд человек.
Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что страны Азии и Африки различаются по уровню конкуренции и цифровизации. В Эфиопии и Шри-Ланке глобальные игроки практически не представлены, но уровень цифровой инфраструктуры там ниже. В Индии и Таиланде потенциал выше, однако конкуренция также значительнее — в Индии работает Amazon, в Таиланде — Alibaba (владеет интернет-магазином AliExpress).
- 1 Ozon снова повысит комиссии с апреля 2026-го: тарифы маркетплейса на некоторые товары вырастут сразу в два раза Ozon повысит комиссию до 50% на часть товаров весной 2026-го 04 февраля 2026, 11:02
- 2 До 76% спроса на Ozon формируют регионы: стал известен портрет покупателя маркетплейса в 2026 году Стал известен портрет покупателя Ozon в 2026 году 02 февраля 2026, 19:44
- 3 ФНС признала бонусные баллы на маркетплейсах доходом селлеров — продавцам начали приходить налоги за скидки ФНС начала начислять налоги на бонусные баллы маркетплейсов 30 января 2026, 19:20
- 4 Правительство хочет взять под контроль правила возврата товаров на маркетплейсах: фокус — на защите продавцов Правительство отрегулирует возврат товаров на маркетплейсах 30 января 2026, 17:52