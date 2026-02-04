Wildberries готовится выйти на рынки Шри-Ланки и Таиланда

Объединённая компания Wildberries & Russ готовится к выходу на новые зарубежные рынки и рассматривает для этого Юго-Восточную Азию и Африку. Как узнали «Известия», пилотный запуск проекта пройдёт сразу в нескольких странах, среди них — Шри-Ланка, Таиланд, Индия и Эфиопия, где уже запланирован пилотный запуск. В компании отмечают, что интерес к регионам связан с динамикой роста e-commerce и возможностями для международной торговли.

Эфиопия — первая точка для тестирования африканского рынка

Как сообщили «Известиям» источники, близкие к компании, Wildberries проявляет интерес к африканскому рынку, в частности к Эфиопии. Представитель Wildberries & Russ подтвердил, что команда готовится к пилотному запуску в этой стране. По итогам будет принято решение о дальнейшем развитии проекта.

Представитель Wildberries назвал «Известиям» несколько причин стремления выйти на глобальные рынки:

формирование международных торговых цепочек,

развитие сбалансированного товарооборота,

рост экспортного потенциала российских производителей.

По словам собеседников издания, с Эфиопией уже достигнуты «определённые договорённости». При этом компания «смотрит широко» и на другие международные рынки.

Индия стала приоритетным направлением азиатского рынка

РВБ также рассматривает развитие взаимной торговли со странами Азии, прежде всего с Индией. Представитель компании сообщил «Известиям», что с индийскими партнёрами уже ведутся переговоры. На сайте маркетплейса появился специальный раздел «Сделано в Индии», что отражает интерес компании к этому направлению.

При этом о выходе на другие регионы и страны говорить пока преждевременно, подчеркнули «Известиям» в Wildberries & Russ.

Согласно данным аналитической компании Statista, объём рынка e-commerce в Африке по итогам 2025 года превысил $40 млрд, а к 2029 году может вырасти до $56 млрд. В странах Юго-Восточной Азии рынок оценивается в $180–200 млрд, а к 2030 году может увеличиться до $400 млрд, следует из прогноза консалтинговой компании IMARC.

Контекст

Сейчас маркетплейс представлен в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ, откуда осуществляется импорт товаров.

По словам источника «Известий», африканский рынок рассматривается как перспективный из-за высокого спроса при ограниченном развитии онлайн-торговли. Потенциальная аудитория региона оценивается примерно в 1,5 млрд человек.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что страны Азии и Африки различаются по уровню конкуренции и цифровизации. В Эфиопии и Шри-Ланке глобальные игроки практически не представлены, но уровень цифровой инфраструктуры там ниже. В Индии и Таиланде потенциал выше, однако конкуренция также значительнее — в Индии работает Amazon, в Таиланде — Alibaba (владеет интернет-магазином AliExpress).