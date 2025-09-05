Меню
Новости / Маркетплейсы

Wildberries и Ozon — необходимы: Минцифры определил сайты, которые будут работать при отключении интернета

Можно без интернета зайти на сайты госуслуг и маркетплейсов

Дарья Крестьянинова
Текст:
05 сентября 2025, 16:56

Минцифры подготовило список ресурсов, которые останутся доступными даже в случае отключения мобильного интернета. В перечень вошли наиболее востребованные государственные и коммерческие сервисы: от «Госуслуг» и онлайн-банков до маркетплейсов и карт. Как отмечают источники, список будет расширяться, а механизм его работы уже тестируется операторами.

Что включили в перечень

По данным РБК, сервисы распределили по нескольким категориям:

  • Госуслуги и выборы: портал «Госуслуги», электронное голосование и площадки обратной связи.
  • Соцсети и коммуникации: «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисы Mail.ru, «Дзен», а также национальный мессенджер Max.
  • Маркетплейсы и торговля: Ozon, Wildberries, Avito и сайт сети «Магнит».
  • Банки и платежи: сервисы Сбербанка, Альфа-Банка, Т-Банка, Газпромбанка и Национальной системы платежных карт.
  • Операторы связи: личные кабинеты «МТС», «МегаФона», Tele2 и «Билайна».
  • Онлайн-видео: Rutube и «Кинопоиск».
  • Навигация: карты 2GIS.
  • Технологические сервисы: ключевые продукты «Яндекса» (точный список не уточняется).

Логика отбора

В ведомстве пояснили, что критериями отбора стали популярность и социальная значимость ресурсов. Это сервисы, без которых сложно обойтись в повседневной жизни: соцсети, торговые площадки, карты, доставка, такси и супермаркеты.

Как это работает

Технически оператор при отключении доступа в интернет будет ограничивать трафик ко всем ресурсам, кроме тех, что входят в белый список. Это относительно простая схема: доступ разрешён только к конечным сетям «разрешённых» сайтов. Однако на практике возникают сложности, так как у крупных сервисов множество сторонних подключений — аналитика, рекламные скрипты, внешние счётчики.

Что будет добавлено

Источники на рынке интернет-торговли говорят, что позже в список могут войти до 80 компаний Ассоциации интернет-торговли (АКИТ), включая «М.Видео», «Ситилинк», Lamoda, «Сбермаркет» и другие. Также в перспективе появятся сервисы X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») и онлайн-платформы туристической отрасли.

Контекст

Сейчас операторы связи уже тестируют пилотный режим доступа по белым спискам. Для пользователей не потребуется вводить капчу или дополнительную идентификацию, хотя ранее этот вариант обсуждался. В Минцифры утверждают, что выбранное техническое решение позволит сохранять работу ключевых сервисов даже в условиях ограниченного доступа в интернет.

