Wildberries запустил инструмент переноса карточек товаров между кабинетами продавцов

Wildberries полноценно запустил перенос карточек товаров между кабинетами продавцов. Ранее инструмент тестировали с возможным распространением на всех продавцов. Перенос одной карточки обойдется селлеру в 5 тыс. рублей.

Wildberries открыл для всех продавцов в России доступ к инструменту переноса товарных карточек между кабинетами. Об этом маркетплейс сообщил в рассылке для селлеров, в пресс-службе Wildberries на запрос RB.RU не ответили.

Перенос одной карточки стоит 5 тыс. рублей при минимальной стоимости переноса в 50 тыс. рублей. То есть перенос из кабинета в кабинет от одной до десяти карточек будет стоить 50 тыс. рублей. Общее количество переносимых карточек неограниченно.

Перенос карточек могут оформить селлеры в статусе владельца личного кабинета.

С 16 мая Wildberries тестировал инструмент переноса карточек с возможностью масштабирования на всех продавцов на площадке.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock