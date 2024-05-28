Wildberries запустил инструмент переноса карточек товаров между кабинетами продавцов

Wildberries полноценно запустил перенос карточек товаров между кабинетами продавцов. Ранее инструмент тестировали с возможным распространением на всех продавцов. Перенос одной карточки обойдется селлеру в 5 тыс. рублей.
Wildberries открыл для всех продавцов в России доступ к инструменту переноса товарных карточек между кабинетами. Об этом маркетплейс сообщил в рассылке для селлеров, в пресс-службе Wildberries на запрос RB.RU не ответили.
Перенос одной карточки стоит 5 тыс. рублей при минимальной стоимости переноса в 50 тыс. рублей. То есть перенос из кабинета в кабинет от одной до десяти карточек будет стоить 50 тыс. рублей. Общее количество переносимых карточек неограниченно.
Перенос карточек могут оформить селлеры в статусе владельца личного кабинета.
С 16 мая Wildberries тестировал инструмент переноса карточек с возможностью масштабирования на всех продавцов на площадке.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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