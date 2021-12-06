Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries подключила партнеров к сети логистических центров

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries расширила свою партнерскую программу. Теперь ее участником могут стать логистические центры. С владельцем складского объекта будут рассчитываться за каждую единицу обработанного товара.

Wildberries подключила партнеров к сети логистических центров

О запуске программы партнерских логистических центров RB сообщил представитель компании.

В сортировочных центрах партнеров будут принимать товары, сортировать, хранить и отгружать их. Центры будут работать по модели продажи со склада продавца. На первом этапе управление складскими объектами будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения маркетплейса, в дальнейшем будет создано мобильное приложение.

Представитель Wildberries уточнил, что минимальная площадь складского объекта, подходящего под партнерскую программу, составляет 500 квадратных метров.

Три распределительных центра партнеров уже работают в Москве, в ближайшие дни несколько объектов в Московской области начнут работу. В планах компании подключить к программе «десятки» логистических центров в разных регионах России.

«Это позволит поддержать малый и средний бизнес нашей страны, создать новые рабочие места, а также ускорит обработку и доставку заказов», – отметили в пресс-службе Wildberries.

С партнерами будет заключен договор-оферта. Расчет будет производиться за каждую обработанную единицу товара два раза в месяц.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Ju1978 / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как продвигать товары в топ на Wildberries
  2. 2 7 шагов, чтобы взять в руки продажи на маркетплейсе
  3. 3 От провала с мылом до успеха с нижним бельем: как построить бизнес без миллионных вложений
  4. 4 Почему кризис цепочки поставок было невозможно предсказать
  5. 5 Личный опыт: зачем онлайн-магазинам нужна собственная TMS
ТЕСТ
Проверь себя: какой ты экспортер?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 декабря 2021

Хакатон по медицинскому ИИ 2021

07 декабря 2021

Чемпионат по анализу данных Sibur Challenge 2021

09 декабря 2021

12|21

10 декабря 2021

Демо-день для АО «Трубная металлургическая компания»

10 декабря 2021

Fresh Code от Вконтакте

Все ВОЗМОЖНОСТИ