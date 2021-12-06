Wildberries подключила партнеров к сети логистических центров

Wildberries расширила свою партнерскую программу. Теперь ее участником могут стать логистические центры. С владельцем складского объекта будут рассчитываться за каждую единицу обработанного товара.
О запуске программы партнерских логистических центров RB сообщил представитель компании.
В сортировочных центрах партнеров будут принимать товары, сортировать, хранить и отгружать их. Центры будут работать по модели продажи со склада продавца. На первом этапе управление складскими объектами будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения маркетплейса, в дальнейшем будет создано мобильное приложение.
Представитель Wildberries уточнил, что минимальная площадь складского объекта, подходящего под партнерскую программу, составляет 500 квадратных метров.
Три распределительных центра партнеров уже работают в Москве, в ближайшие дни несколько объектов в Московской области начнут работу. В планах компании подключить к программе «десятки» логистических центров в разных регионах России.
«Это позволит поддержать малый и средний бизнес нашей страны, создать новые рабочие места, а также ускорит обработку и доставку заказов», – отметили в пресс-службе Wildberries.
С партнерами будет заключен договор-оферта. Расчет будет производиться за каждую обработанную единицу товара два раза в месяц.
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Фото на обложке: Ju1978 /
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