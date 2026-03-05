Wildberries тестирует новые финансовые инструменты — компания привлекла 15,9 млрд ₽ через первый выпуск облигаций

Объединённая компания Wildberries и Russ привлекла 15,9 млрд рублей через дебютный выпуск коммерческих облигаций, пишут «Ведомости». Номинал одной бумаги составил 1000 рублей, всего разместили 15,9 млн облигаций. Срок обращения выпуска — 180 дней: размещение началось 20 февраля 2026 года, а погашение запланировано на август 2026 года.

Wildberries разместила облигации по закрытой подписке

Размещение облигаций прошло по закрытой подписке — бумаги продавались ограниченному кругу инвесторов, а не на бирже, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные финансовой платформы Cbonds. Потенциальными покупателями выступали Совкомбанк и его клиенты по брокерским договорам, при этом число неквалифицированных инвесторов не могло превышать 150 человек.

Доход по облигациям рассчитывается как ключевая ставка Банка России за семь дней до выплаты плюс фиксированная надбавка. При этом бумаги не имеют обеспечения и не могут быть конвертированы в акции компании, говорится в документах эмитента.

Компания тестирует новые финансовые инструменты

Представитель Wildberries сообщил «Ведомостям», что компания тестирует различные финансовые инструменты.

Он также напомнил, что ранее маркетплейс уже привлекал средства через цифровые финансовые активы, а затем погашал такие выпуски. По словам представителя РВБ, текущий выпуск облигаций невелик для масштаба бизнеса компании и не оказывает существенного влияния на деятельность группы. Цель привлечения средств компания не раскрывает.

Эксперты называют выпуск небольшим для масштаба бизнеса

Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров сообщил «Ведомостям», что для Wildberries объём привлечённых средств относительно небольшой. По его словам, обороты платформы измеряются триллионами рублей, а прибыль — десятками миллиардов, поэтому выпуск облигаций на 15–16 млрд рублей выглядит скорее техническим финансовым инструментом.

По его мнению, подобные размещения часто становятся первым шагом перед возможным выходом компании на рынок акционерного капитала. Работа с облигациями позволяет сформировать публичную финансовую историю и продемонстрировать инвесторам прозрачность отчётности и устойчивость бизнеса.

Контекст

Аналитики, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что крупные компании всё чаще диверсифицируют источники финансирования и используют долговые инструменты наряду с банковскими кредитами. По их словам, привлечение средств через облигации иногда может быть выгоднее традиционного кредитования.

Размещение по закрытой подписке позволяет привлечь деньги быстрее, чем публичное размещение на бирже, поскольку компания работает с ограниченным кругом инвесторов и раскрывает меньше информации. В такой схеме банк выступает организатором сделки и распределяет бумаги среди своих клиентов.