Wildberries впервые вошла в топ–10 рекламодателей на ТВ

Wildberries впервые вошла в десятку крупнейших рекламодателей на ТВ в 2025-м: объём размещений вырос вдвое
Маркетплейс Wildberries в 2025 году впервые вошёл в десятку крупнейших ТВ-рекламодателей по объёму размещений. Как выяснили «Ведомости», за год компания увеличила закупки телерекламы в 2,5–2,8 раза по сравнению с 2024 годом. В результате Wildberries заняла седьмое место среди крупнейших рекламодателей на национальном телевидении.
Wildberries увеличила объём телерекламы в 2,5–2,8 раза за год
По подсчётам трёх рекламных агентств, на которые ссылаются «Ведомости», в 2024 году Wildberries находилась во второй десятке в рейтинге рекламодателей на телевидении. По итогам 2025 года маркетплейс оказался на седьмой строчке топ-10 у всех агентств, проводивших исследование для «Ведомостей», — несмотря на различия в абсолютных оценках объёма рекламы.
Агентства оценили рост телевизионной активности Wildberries в 2,5– в 2,8 раза. Расчёты основаны на данных Mediascope о показах рекламы на федеральных и региональных каналах среди аудитории старше 18 лет с учётом внедомашнего телесмотрения.
«Сбер» на первом месте по объёму ТВ-рекламы в 2025 году
Первое место по объёму рекламы на национальном телевидении в 2025 году сохранил «Сбер». По данным агентств, его активность снизилась на 18–25%. Тем не менее, банк удерживает лидерство с 2024 года.
Второе место, по оценкам агентств, занял ВТБ, увеличив объём телерекламы на 36%. Третью и четвёртую позиции между собой разделили Альфа-банк и группа «Т-технологии».
Пятое место заняло ООО «Интернет решения» (юрлицо Ozon), однако объём рекламы компании сократился на 11–19%. Шестую строчку заняло ООО «Кех екоммерц» («Авито»), увеличив объём телерекламы на 47–48%. Восьмое место у «Яндекса», который снизил активность на 24%.
Топ-10 рекламодателей обеспечили 40% объёма ТВ-рекламы
Несмотря на различия в цифрах, все три агентства зафиксировали рост телевизионной рекламной активности Wildberries, ВТБ и «Авито». Одновременно снижение объёмов рекламы на ТВ отмечено у «Сбера», Ozon и «Яндекса».
Представитель «Авито» подтвердил «Ведомостям» увеличение объёма телерекламы в 2025 году, связав его с запуском новых сервисов и масштабной имиджевой кампанией бренда. Остальные компании не ответили на запросы издания.
Агентства не представили «Ведомостям» оценки рекламных бюджетов в денежном выражении, указав, что итоговые суммы зависят от индивидуальных скидок агентств и селлеров. По оценке одного из агентств, совокупные бюджеты топ-10 рекламодателей обеспечили около 40% всего объёма ТВ-рекламы в 2025 году.
Как ранее сообщала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), российский рекламный рынок в январе—сентябре 2025 года вырос до 680–685 млрд руб. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Крупнейшую долю рынка занимает диджитал-реклама — 361–363 млрд руб., или 53% общего объёма. На втором месте — видеореклама с показателем 205–207 млрд руб. (30%), на третьем — сегмент с объёмом 80,4–81,4 млрд руб. (12%). Самую высокую динамику роста показала наружная реклама — 12%.
