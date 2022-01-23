Стартап-разработчик семейного трекера «Где мои дети» попал в акселератор 500 Startups Global в Японии

Пермская IT-компания «Где мои дети» стала участником акселерационной программы Aichi Landing Pad от американского акселератора 500 Startups Global, организованной совместно с правительством Японии. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Стартап «Где мои дети» стал единственной компанией из России среди 20 проектов, прошедших отбор. Заявки на участие в программе подали более тысячи стартапов из 24 стран.
Цель участия в акселераторе — разработка стратегии по выходу на азиатско-тихоокеанский рынок, поиск локальных партнеров и интеграторов, а также разработка маркетинговой стратегии и поиск местных подрядчиков для продвижения.
В компании отмечают, что участие в программе позволит увеличить выручку на $500 тысяч в 2022 году за счет пользователей из Японии. «Также компания планирует проводить исследования рынка и работу с целевой аудиторией, по результатам которой продукт может получить дополнительный функционал и обновление опций», — говорится в сообщении.
В качестве основного продукта стартап представит японскому рынку мобильное приложение «Где мои дети» — сервис для определения геолокации ребенка.
Компания «Где мои дети» с 2018 года является резидентом «Сколково». Ее продуктом пользуются более 3 млн человек в 170 странах мира. Согласно отчету State of Mobile 2022, приложение «Где мои дети» стало шестым в России по количеству скачиваний в категории Health&Fitness и первым по дополнительным покупкам.
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Фото: пресс-служба «Где мои дети»
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