X5 Group и PickPoint объединят постаматы и пункты выдачи заказов

Логистические операторы 5Post и PickPoint договорились объединить свои постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщила пресс-служба Х5 Group. В результате партнерства будет создан один из крупнейших логистических операторов в России.

Сотрудничающие с ними интернет-магазины смогут организовать доставку в 12,4 тысячи постаматов (9 тысяч у PickPoint, 3,4 тысячи – у 5Post) и в 14,3 тысячи пунктов выдачи заказов (4 тысячи и 10,3 тысячи соответственно).

Также обе компании смогут пользоваться логистическими мощностями друг друга, в том числе транспортом и сортировочными центрами.

Партнерство позволит расширить географию присутствия обоих сервисов и число клиентов, сообщил «Ведомостям» управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов. Гендиректор PickPoint Надежда Романова полагает, что это даст возможность максимально быстро увеличить число пунктов доставки.

5Post — «дочка» Х5 Group, осуществляет доставку из интернет-магазинов и маркетплейсов в постаматы и на кассы магазинов «Пятерочка». Компания сотрудничает с AliExpress, iHerb, Joom, «Сбермегамаркет», «Бук 24» и другими.

PickPoint является одним из лидеров среди сервисов по доставке товаров из интернет-магазинов, по числу постаматов он в мае 2021 году занимал второе место.

По оценкам партнера Data Insight Федора Вирина, на которого ссылается газета, объединенная сеть станет крупнейшей среди логистических компаний после «Почты России» и по числу точек, и по географии. В настоящее время на рынке постаматов лидирует Ozon, у которого 7,5 тысячи таких объектов.

Парнерство с PickPoint — не первое для X5. В 2018 году X5 и «Совкомбанк» создали совместное предприятие для развития постаматов «Халва», cеть насчитывала 3 тысячи точек. Осенью 2020 года стороны прекратили сотрудничество.

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Фото: Unsplash