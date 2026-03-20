xAI переманивает корпоративных клиентов у OpenAI: для этого сотрудники Илона Маска ездят прямо в офисы заказчиков

Компания xAI Илона Маска отправляет своих сотрудников прямо в офисы потенциальных клиентов, чтобы переманить их у конкурентов — OpenAI и Anthropic, пишет Bloomberg. Тактика уже помогла привлечь первого клиента: платёжная компания Shift4 Payments планирует перейти с ChatGPT на ИИ-бот Grok. Как уточняют в xAI, индивидуальное сопровождение позволит настроить нейросети под потребности бизнеса и быстрее внедрить технологии в работу компаний.

Маск внедряет Grok через индивидуальное сопровождение корпоративных клиентов

Как сообщает Bloomberg, инженеры xAI приезжают работать непосредственно в офисы клиентов: там они анализируют бизнес-задачи и внедряют Grok в повседневные процессы бизнеса. Подобный подход уже используют OpenAI и Anthropic для упрощения работы с клиентами.

По данным издания, платёжная компания Shift4 Payments уже отказалась от ChatGPT в пользу ИИ-бота Grok. Генеральный директор компании Тейлор Лаубер отметил, что особенность платформы xAI состоит в использовании социальных сигналов из X — данных о взаимодействии пользователей в соцсети, таких как лайки, репосты, комментарии и тренды — для обучения Grok.Эти данные помогают системе работать эффективнее, масштабируя решения для крупных компаний и ускоряя внедрение ИИ.

xAI автоматизировала поддержку клиентов Shift4 с помощью Grok

Сотрудничество xAI с Shift4 началось в конце 2025 года: специалисты определили ключевые задачи — от анализа состояния клиентской базы до причин оттока пользователей. Внедрение Grok позволило автоматизировать поддержку клиентов и анализ настроений.

Ранее клиентами xAI были проекты Маска — Tesla, SpaceX, а также государственные структуры.

Контекст

В начале марта 2026 года стало известно, что Илон Маск готовит SpaceX к IPO и перед размещением планирует сократить долговую нагрузку: компании X и xAI намерены полностью погасить обязательства на $17,5 млрд (включая $5 млрд займов xAI через облигации). Часть из них, $3 млрд высокодоходных облигаций xAI, выкупят с премией 17%.

Сейчас финансовая нагрузка внутри экосистемы распределена неравномерно: например, SpaceX стоимостью $1 трлн в последние годы работает без привлечения долгового финансирования. При этом X ежемесячно тратит десятки миллионов долларов на обслуживание долга, а xAI — около $1 млрд в месяц на развитие инфраструктуры (дата-центры, закупка чипов).