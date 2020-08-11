Xiaomi представила флагман Mi 10 Ultra с зарядкой 120 Вт

В честь своего десятилетия компания Xiaomi анонсировала выпуск смартфона Mi 10 Ultra. Телефон получил стандартный корпус из керамики и металла. Также он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Об этом сообщает пресс-служба Xiaomi.

Кроме того, Mi 10 Ultra поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. По заявлению компании, этим способом смартфон может полностью зарядиться за 40 минут. С помощью провода — за 23 минуты.

Смартфон оснащен несколькими камерами:

основной — 48 Мп с оптической стабилизацией и 120-кратным зумом; телеобъективом для дальней съемки — 48 Мп с 5-кратным зумом и оптической стабилизацией; портретной — 12 Мп с 2-кратным зумом; широкоугольной — 20 Мп с полем обзора 128 градусов.

В Mi 10 Ultra стоит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Есть поддержка технологии HDR10+. Сканер отпечатков пальцев встроен в нижнюю часть дисплея.

Внутри установлена система жидкостного охлаждения с несколькими слоями графита. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 865. В базовой версии предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной UFS 3.1.

Известно, что флагман будет доступен в континентальном Китае с 16 августа по цене от 5299 юаней (около 56 тысяч рублей).

Также компания представила ряд других продуктов, в том числе подставки для беспроводной зарядки мощностью 20 и 55 Вт, телефон Redmi K30 Ultra, OLED-телевизор Mi TV Lux и гироскутер Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition.

Фото: Xiaomi