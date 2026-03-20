Яндекс добавил ИИ-чат в приложение «Погода» — сервис начал давать персональные рекомендации пользователям

Яндекс запустил ИИ-чат в сервисе «Яндекс Погода», который даёт пользователям персонализированные рекомендации на основе погодных условий в их городе. Чат работает на базе технологии Alice AI и уже доступен на сайте и в мобильном приложении. Новый инструмент не только показывает прогноз, но и подсказывает, как одеться, когда лучше выйти на прогулку или, например, сменить автомобильные шины.

В Яндекс Погоде появилась нейросеть с бытовыми советами — подскажет, как одеть ребёнка

Нейросеть анализирует метеоданные и предлагает пользователям практические советы. Например, сервис подсказывает, как одеться для прогулки, когда начинать велосипедный сезон или в какой момент лучше сменить автомобильные шины.

В период тестирования основными запросами пользователей были прогнозы на сутки или недельный срок или прогноз для выбранного региона. Кроме того, высокой популярностью пользовались вопросы прикладного характера — например, можно ли слепить снеговика или как лучше одеть ребёнка.

Для анализа ИИ использует более 100 параметров и архив за 86 лет

Чат-бот сам выбирает необходимые информационные источники — от краткосрочного прогноза до климатической статистики – и определяет, нужен ли развернутый ответ или дополнение в виде карты осадков. Формирование ответа происходит с привязкой к географическому положению пользователя, без необходимости вводить какие-либо данные вручную.

Система анализирует более 100 метеорологических показателей, среди которых — влажность воздуха и интенсивность ветра. Помимо этого, нейросетевая модель задействует исторический архив прогнозов, охватывающий период в 86 лет.

Контекст

В марте 2026 года «Яндекс Недвижимость» анонсировала запуск собственного помощника «Недвижимость AI». Сервис осуществляет подбор жилья на основе запроса, сформулированного в свободном виде, демонстрирует найденные варианты на карте и составляет сравнительные таблицы. В период тестирования пользователями было инициировано более 50 тыс. диалогов с ассистентом, а количество переходов к детальным карточкам объектов увеличилось в два раза.

Ассистент «Недвижимость AI» распознаёт неформальные топонимы (например, «фиолетовая ветка» в Москве), принимает во внимание локальные особенности регионов и даёт возможность корректировать запросы непосредственно в процессе общения.