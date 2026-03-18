Яндекс Недвижимость представила ИИ-помощника для поиска жилья: он подбирает квартиры по запросу пользователя

Яндекс Недвижимость запустила собственного ИИ-ассистента — «Недвижимость AI», который сам подбирает жильё по запросу пользователя и позволяет сравнить разные варианты. С помощником можно общаться в свободной форме, в том числе голосом — в ответ он сформирует подборку объектов с их аналитикой. По данным сервиса, в тестовом периоде переходы в карточки квартир выросли вдвое.

Все предложенные ИИ-помощником варианты отображаются на карте

Сервис «Недвижимость AI» объединяет чат с пользователем и карту в одном интерфейсе. Пользователь может формулировать запросы в свободной форме, после чего сервис распознаёт собирает релевантные варианты. Например, запросы вроде «семейная ипотека с маткапиталом» или «квартира без поездок на просмотры» сразу преобразуются в готовую подборку объектов.

Все варианты автоматически отображаются на карте, а перейти к объявлению можно прямо из чата или через отметку на карте.

ИИ ищет нужный пользователю вариант среди всех объявлений Яндекс Недвижимости и Яндекс Аренды

ИИ-помощник работает со всеми объявлениями сервисов Яндекс Недвижимость и Яндекс Аренда. Он охватывает:

первичную и вторичную недвижимость;

аренду — краткосрочную и долгосрочную;

апартаменты и квартиры;

коммерческие помещения и машино-места.

Таким образом, пользователь получает единый инструмент для поиска жилья и коммерческой недвижимости.

ИИ формирует таблицы с характеристиками и различиями вариантов

Одной из ключевых функций стали сравнительные таблицы. Недвижимость AI анализирует подобранные объекты, формирует краткие характеристики и выделяет ключевые различия.

Дополнительно сервис показывает статистику по выборке:

распределение предложений по районам;

ценовой диапазон;

параметры площади и года постройки;

удалённость от метро.

Пользователь может уточнять запрос прямо в диалоге — например, ограничить бюджет, выбрать конкретный район или запросить топ-предложения.

Разработка «понимает» разговорные названия мест

ИИ-помощник учитывает региональные особенности и понимает разговорные топонимы. Например, при запросе про «фиолетовую ветку» в Москве система распознаёт Таганско-Краснопресненскую линию и предлагает варианты в соответствующих районах. Это позволяет работать с поиском без точных формулировок и снижает порог входа для пользователей.

Сформированные подборки можно отправлять другим пользователям по ссылке. Это упрощает совместный выбор жилья, особенно при семейных покупках. Также сервис сохраняет историю диалога — пользователь может вернуться к последнему поиску даже после закрытия вкладки.

Контекст

По данным Яндекс Недвижимости, в ходе тестирования пользователи создали более 50 тыс. чатов с ИИ-помощником. В каждом десятом случае использовалась функция сравнительного анализа. При этом конверсия в просмотр карточек объектов выросла в два раза по сравнению с классическим сценарием поиска.

В компании отмечают, что запуск Недвижимость AI отражает эволюцию рынка недвижимости — от ручного поиска и офлайн-просмотров к цифровым инструментам и автоматизированному подбору.