Яндекс Недвижимость представила ИИ-помощника для поиска жилья: он подбирает квартиры по запросу пользователя
В ходе тестирования пользователи в два раза чаще просматривали квартиры
Яндекс Недвижимость запустила собственного ИИ-ассистента — «Недвижимость AI», который сам подбирает жильё по запросу пользователя и позволяет сравнить разные варианты. С помощником можно общаться в свободной форме, в том числе голосом — в ответ он сформирует подборку объектов с их аналитикой. По данным сервиса, в тестовом периоде переходы в карточки квартир выросли вдвое.
Сервис «Недвижимость AI» объединяет чат с пользователем и карту в одном интерфейсе. Пользователь может формулировать запросы в свободной форме, после чего сервис распознаёт собирает релевантные варианты. Например, запросы вроде «семейная ипотека с маткапиталом» или «квартира без поездок на просмотры» сразу преобразуются в готовую подборку объектов.
Все варианты автоматически отображаются на карте, а перейти к объявлению можно прямо из чата или через отметку на карте.
ИИ-помощник работает со всеми объявлениями сервисов Яндекс Недвижимость и Яндекс Аренда. Он охватывает:
- первичную и вторичную недвижимость;
- аренду — краткосрочную и долгосрочную;
- апартаменты и квартиры;
- коммерческие помещения и машино-места.
Таким образом, пользователь получает единый инструмент для поиска жилья и коммерческой недвижимости.
Одной из ключевых функций стали сравнительные таблицы. Недвижимость AI анализирует подобранные объекты, формирует краткие характеристики и выделяет ключевые различия.
Дополнительно сервис показывает статистику по выборке:
- распределение предложений по районам;
- ценовой диапазон;
- параметры площади и года постройки;
- удалённость от метро.
Пользователь может уточнять запрос прямо в диалоге — например, ограничить бюджет, выбрать конкретный район или запросить топ-предложения.
ИИ-помощник учитывает региональные особенности и понимает разговорные топонимы. Например, при запросе про «фиолетовую ветку» в Москве система распознаёт Таганско-Краснопресненскую линию и предлагает варианты в соответствующих районах. Это позволяет работать с поиском без точных формулировок и снижает порог входа для пользователей.
Сформированные подборки можно отправлять другим пользователям по ссылке. Это упрощает совместный выбор жилья, особенно при семейных покупках. Также сервис сохраняет историю диалога — пользователь может вернуться к последнему поиску даже после закрытия вкладки.
Контекст
По данным Яндекс Недвижимости, в ходе тестирования пользователи создали более 50 тыс. чатов с ИИ-помощником. В каждом десятом случае использовалась функция сравнительного анализа. При этом конверсия в просмотр карточек объектов выросла в два раза по сравнению с классическим сценарием поиска.
В компании отмечают, что запуск Недвижимость AI отражает эволюцию рынка недвижимости — от ручного поиска и офлайн-просмотров к цифровым инструментам и автоматизированному подбору.
