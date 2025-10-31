Яндекс научит НКО работать с ИИ: фонд «Помощь рядом» запустил курс для сотрудников благотворительных организаций
Яндекс запускает курс по ИИ для благотворительных фондов
Благотворительный фонд Яндекса «Помощь рядом» запускает пилотный курс по применению искусственного интеллекта для сотрудников НКО. Программа покажет, как использовать ИИ в аналитике, коммуникациях и администрировании, чтобы освободить время для главного — помощи подопечным. Первыми участниками станут выпускники Московской школы профессиональной филантропии фонда «Друзья».
Шесть спринтов — с генеративными моделями и no-code решениями
Программа курса была создана совместно с фондом «Друзья» и образовательным проектом To Duall. Она состоит из шести спринтов — коротких модулей, сочетающих теорию и практику. Слушатели узнают, как работают генеративные модели Alice AI LLM и Alice AI ART, освоят инструменты анализа данных, научатся определять потребности аудитории и оценивать эффективность проектов с помощью нейросетей.
Финальная часть курса будет практической: участники создадут прототипы цифровых решений без кода (no-code), способные автоматизировать отдельные процессы НКО. Организаторы отмечают, что цель программы — не просто рассказать о технологиях, а помочь некоммерческим организациям реально интегрировать их в повседневную работу.
Нейросети возьмут на себя рутину НКО — от отчётов до грантов
Обучение сфокусировано на реальных сценариях использования ИИ. Например, с помощью Алисы Про в экосистеме Яндекс 360 участники смогут анализировать документы, готовить отчёты и формировать заявки на гранты. Сервис Alice AI поможет искать грантовые конкурсы по заданным критериям, создавать тексты для сайтов, социальных сетей и социальной рекламы.
«ИИ-спринты — это быстрый способ для некоммерческих организаций не только освоить нейросети и оптимизировать свои задачи, но и получить нового партнёра в решении социальных проблем», — подчёркивает Анна Чечик, директор Московской школы профессиональной филантропии фонда «Друзья».
Сергей Михальцов, руководитель программы «Цифровые решения для НКО» фонда «Помощь рядом», также надеется, что с помощью новой образовательной программы некоммерческие организации смогут упростить внутренние процессы и уделять ещё больше внимания помощи подопечным.
Бонус — готовые промпты и чек-листы для работы с ИИ
Фонд «Помощь рядом» также выпустил руководство для НКО по использованию нейросетей. В нём собраны практические инструкции: какие задачи можно поручить ИИ, как писать эффективные запросы, на что обращать внимание при генерации контента. В документе есть чек-листы и примеры готовых промптов.
Все базовые ИИ-инструменты Яндекса, в том числе новая Алиса AI, доступны бесплатно. Партнёрские фонды могут подать заявку на участие в программе «Цифровые решения для НКО» и получить расширенный доступ к сервисам Яндекс 360 и Yandex Cloud. В частности, речь идёт о речевых технологиях SpeechKit, которые позволяют создавать голосовые подсказки, озвучку видео и другие инструменты коммуникации.
