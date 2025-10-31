Яндекс запускает курс по ИИ для благотворительных фондов

Благотворительный фонд Яндекса «Помощь рядом» запускает пилотный курс по применению искусственного интеллекта для сотрудников НКО. Программа покажет, как использовать ИИ в аналитике, коммуникациях и администрировании, чтобы освободить время для главного — помощи подопечным. Первыми участниками станут выпускники Московской школы профессиональной филантропии фонда «Друзья».

Шесть спринтов — с генеративными моделями и no-code решениями

Программа курса была создана совместно с фондом «Друзья» и образовательным проектом To Duall. Она состоит из шести спринтов — коротких модулей, сочетающих теорию и практику. Слушатели узнают, как работают генеративные модели Alice AI LLM и Alice AI ART, освоят инструменты анализа данных, научатся определять потребности аудитории и оценивать эффективность проектов с помощью нейросетей.

Финальная часть курса будет практической: участники создадут прототипы цифровых решений без кода (no-code), способные автоматизировать отдельные процессы НКО. Организаторы отмечают, что цель программы — не просто рассказать о технологиях, а помочь некоммерческим организациям реально интегрировать их в повседневную работу.

Нейросети возьмут на себя рутину НКО — от отчётов до грантов

Обучение сфокусировано на реальных сценариях использования ИИ. Например, с помощью Алисы Про в экосистеме Яндекс 360 участники смогут анализировать документы, готовить отчёты и формировать заявки на гранты. Сервис Alice AI поможет искать грантовые конкурсы по заданным критериям, создавать тексты для сайтов, социальных сетей и социальной рекламы.

«ИИ-спринты — это быстрый способ для некоммерческих организаций не только освоить нейросети и оптимизировать свои задачи, но и получить нового партнёра в решении социальных проблем», — подчёркивает Анна Чечик, директор Московской школы профессиональной филантропии фонда «Друзья».

Сергей Михальцов, руководитель программы «Цифровые решения для НКО» фонда «Помощь рядом», также надеется, что с помощью новой образовательной программы некоммерческие организации смогут упростить внутренние процессы и уделять ещё больше внимания помощи подопечным.





Бонус — готовые промпты и чек-листы для работы с ИИ

Фонд «Помощь рядом» также выпустил руководство для НКО по использованию нейросетей. В нём собраны практические инструкции: какие задачи можно поручить ИИ, как писать эффективные запросы, на что обращать внимание при генерации контента. В документе есть чек-листы и примеры готовых промптов.

Все базовые ИИ-инструменты Яндекса, в том числе новая Алиса AI, доступны бесплатно. Партнёрские фонды могут подать заявку на участие в программе «Цифровые решения для НКО» и получить расширенный доступ к сервисам Яндекс 360 и Yandex Cloud. В частности, речь идёт о речевых технологиях SpeechKit, которые позволяют создавать голосовые подсказки, озвучку видео и другие инструменты коммуникации.