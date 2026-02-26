Яндекс, Ozon и Wildberries стали самыми дорогими компаниями Рунета в 2026-м — но общий рост рынка замедлился вдвое

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний Рунета в 2026 году — тройку лидеров вошли Яндекс, Ozon и Wildberries. Весь интернет-сектор России издание оценило в $91 млрд — это на 47% выше, чем год назад. При это 95% этой стоимости формируют 30 крупнейших компаний. Таким образом, почти вся капитализация отрасли сосредоточена в руках нескольких десятков игроков.

Маркетплейсы удерживают верхние позиции в рейтинге

Лидерами рейтинга Forbes самых дорогих компаний Рунета — 2026 стали крупнейшие платформы электронной коммерции и технологические холдинги:

Яндекс; Ozon; РВБ (Wildberries & Russ)

В десятку также вошли Avito, Cloud.ru, МТС Web Services, VK, «Лаборатория Касперского», «СКБ Контур» и HeadHunter.

Структура лидеров практически не изменилась по сравнению с предыдущими годами. Доминирующие позиции продолжают удерживать маркетплейсы и крупные интернет-платформы.

Темпы роста публичных компаний сократились почти вдвое

По оценке IT-холдинга Т1, рост российского интернет-сектора в 2025 году составил 3% против 20% годом ранее. Аналитическая компания «Эйлер» оценила динамику рынка в 10% против 15–20% в 2024 году. Обе компании называют основной причиной замедления падение заказов на фоне высоких ставок в экономике, дороговизны кредитов и сокращения расходов со стороны клиентов.

Снижение темпов видно и на уровне самих компаний. При подготовке рейтинга Forbes проанализировал 50 интернет-игроков. По расчётам издания, средний прирост выручки публичных компаний сократился почти вдвое — с 45% по итогам 2024 года до 27% в 2025-м. В сегменте маркетплейсов динамика снизилась с 27% до 17%, а у интернет-сервисов — с 35% до 11%.

Капитализация маркетплейсов достигла $28 млрд

В то же время Forbes указывает, что, несмотря на замедление темпов роста выручки, капитализация маркетплейсов выросла на 70% и достигла $28 млрд. Их влияние на рынок продолжает усиливаться.

Forbes также приводит данные аналитической компании Data Insight, которые подтверждают, что доля интернет-торговли на розничном рынке выросла с 5% в 2018 году до 24% по итогам 2024-го. Объём продаж за этот период увеличился с 1,3 трлн рублей почти до 14 трлн рублей.

Укрепление рубля — ключевой фактор роста интернет-сектора

Общая оценка со стороны издания интернет-сектора выросла до $91 млрд. Как отмечает Forbes со ссылкой на данные ЦБ, укрепление рубля сыграло в этом заметную роль: за 2025 год официальный курс доллара снизился на 23,45 рубля, или на 23,06%. Рост также связывают с развитием самих компаний.

ИИ встроен в процессы большинства интернет-компаний

Forbes подчёркивает, что в рейтинге нет ярко выраженных лидеров в сегменте искусственного интеллекта. Однако ИИ уже встроен в процессы большинства интернет-компаний.

В маркетплейсах он используется в рекомендательных системах и прогнозировании запасов, в облачных сервисах — для автоматизации развертывания и мониторинга, в кибербезопасности — для выявления аномалий и предотвращения атак в реальном времени, а в медиа — для персонализации контента.

Контекст

2025 год стал для Рунета годом замедления темпов роста, но не снижения оценки. Импортозамещение продолжается, однако уже не теми темпами, что в 2023–2024 годах.

Структура рынка при этом остается прежней: маркетплейсы сохраняют ключевые позиции, а влияние искусственного интеллекта становится частью базовой инфраструктуры интернет-бизнеса.