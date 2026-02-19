Яндекс подал заявки на товарные знаки «Яндекс роботакси» и «ЯРоботакси»: до 200 автономных машин запустят в 2026-м
Яндекс регистрирует товарный знак «Яндекс роботакси»
Яндекс подал заявки на регистрацию сразу двух новых товарных знаков — «Яндекс роботакси» и «ЯРоботакси», пишут «Ведомости». Компания заявляет о подготовке к масштабированию беспилотных сервисов по мере готовности инфраструктуры и законодательства. До конца 2026 года Яндекс планирует запустить до 200 автономных автомобилей на дорогах Москвы, в том числе и машины для коммерческих поездок.
Документы на регистрацию товарных знаков поданы 17 февраля 2026-го
Заявки на регистрацию товарных знаков компания направила 17 февраля. Согласно поданным документам, бренд будет охватывать широкий спектр направлений: оборудование для автоматического управления транспортом, беспилотные автомобили, программное обеспечение, цифровые платформы, а также услуги по перевозке пассажиров.
Представитель Яндекса сообщил «Ведомостям», что регистрация бренда — часть последовательной подготовки к развитию автономных сервисов. По его словам, компания формирует юридическую и технологическую базу для дальнейшего расширения роботакси.
Беспилотный бизнес Яндекса оценили в 1,4 трлн рублей
Из опубликованной 17 февраля отчётности за 2025 год следует, что к концу 2026-го «Яндекс» планирует выпустить на столичные дороги до 200 беспилотных легковых автомобилей. Половина из них будет работать в сервисе «Яндекс Go» и станет доступна обычным пользователям. Остальные 100 машин задействуют в исследовательских целях — для тестирования и доработки технологий.
Аналитики ранее оценивали бизнес компании по разработке ПО для автономного транспорта — включая беспилотные такси и грузовики — в 1,4 трлн рублей (по итогам 2025 года).
Эта оценка почти втрое превышает показатель, который давал Morgan Stanley в 2021 году — тогда бизнес оценивался в $7 млрд (около 515 млрд рублей по курсу того периода).
Такси и доставка когда-то были экспериментами — теперь это основа бизнеса
По мнению отраслевых экспертов, беспилотные разработки компании уже достигли высокого уровня, при котором возможен выход на массовый рынок. Основным источником дохода в сегменте легковых авто станут роботакси, а подача заявки на регистрацию товарного знака — закономерный этап в подготовке к запуску сервиса.
Аналитики также указывают, что драйвером роста остается экосистема: такси и доставка, которые несколько лет назад считались экспериментами, сегодня стали значимой частью бизнеса.
Роботакси будут востребованы в Москве для коротких поездок
По оценкам экспертов, наибольший спрос на роботакси ожидается в крупных городах, прежде всего в Москве. Потенциальная аудитория — энтузиасты технологий и молодёжь. Среди возможных сценариев использования аналитики выделяют короткие городские поездки, маршруты от метро до дома или офиса, а также ночные перемещения.Долгосрочное массовое внедрение роботакси будет зависеть от трёх факторов: законодательной определённости, общественного доверия и ценовой доступности. Любые инциденты могут повлиять на восприятие технологии, а четкое распределение ответственности в случае ДТП станет ключевым элементом регулирования.
Отдельное внимание уделяется экономике сервиса: для конкуренции с традиционным такси услуга не должна существенно превышать его стоимость.
- Доля женщин-соискательниц в IT выросла на 11% за 4 года: на руководящие роли претендует каждая третья Доля женщин-соискательниц в IT в 2026 году выросла до 38% 19 февраля 2026, 05:00
- 27% россиян опасаются нейросетей: среди главных страхов — создание суперкомпьютера и порабощение человечества Треть россиян боится развития ИИ, половина не боится ничего 18 февраля 2026, 21:30
- Российский медтех: замедление телемедицины, рост ИИ и рывок устройств Цифры, сделки и стратегии ключевых игроков 18 февраля 2026, 16:47
- Apple ускоряет разработку носимых устройств: к 2027-му компания выпустит умные очки, ИИ-наушники и кулон с камерой Apple выпустит умные очки и наушники с ИИ уже в 2027 году 18 февраля 2026, 13:25