Яндекс подал заявки на регистрацию сразу двух новых товарных знаков — «Яндекс роботакси» и «ЯРоботакси», пишут «Ведомости». Компания заявляет о подготовке к масштабированию беспилотных сервисов по мере готовности инфраструктуры и законодательства. До конца 2026 года Яндекс планирует запустить до 200 автономных автомобилей на дорогах Москвы, в том числе и машины для коммерческих поездок.

Документы на регистрацию товарных знаков поданы 17 февраля 2026-го

Заявки на регистрацию товарных знаков компания направила 17 февраля. Согласно поданным документам, бренд будет охватывать широкий спектр направлений: оборудование для автоматического управления транспортом, беспилотные автомобили, программное обеспечение, цифровые платформы, а также услуги по перевозке пассажиров.

Представитель Яндекса сообщил «Ведомостям», что регистрация бренда — часть последовательной подготовки к развитию автономных сервисов. По его словам, компания формирует юридическую и технологическую базу для дальнейшего расширения роботакси.

Беспилотный бизнес Яндекса оценили в 1,4 трлн рублей

Из опубликованной 17 февраля отчётности за 2025 год следует, что к концу 2026-го «Яндекс» планирует выпустить на столичные дороги до 200 беспилотных легковых автомобилей. Половина из них будет работать в сервисе «Яндекс Go» и станет доступна обычным пользователям. Остальные 100 машин задействуют в исследовательских целях — для тестирования и доработки технологий.

Аналитики ранее оценивали бизнес компании по разработке ПО для автономного транспорта — включая беспилотные такси и грузовики — в 1,4 трлн рублей (по итогам 2025 года).

Эта оценка почти втрое превышает показатель, который давал Morgan Stanley в 2021 году — тогда бизнес оценивался в $7 млрд (около 515 млрд рублей по курсу того периода).

Такси и доставка когда-то были экспериментами — теперь это основа бизнеса

По мнению отраслевых экспертов, беспилотные разработки компании уже достигли высокого уровня, при котором возможен выход на массовый рынок. Основным источником дохода в сегменте легковых авто станут роботакси, а подача заявки на регистрацию товарного знака — закономерный этап в подготовке к запуску сервиса.

Аналитики также указывают, что драйвером роста остается экосистема: такси и доставка, которые несколько лет назад считались экспериментами, сегодня стали значимой частью бизнеса.

Роботакси будут востребованы в Москве для коротких поездок

По оценкам экспертов, наибольший спрос на роботакси ожидается в крупных городах, прежде всего в Москве. Потенциальная аудитория — энтузиасты технологий и молодёжь. Среди возможных сценариев использования аналитики выделяют короткие городские поездки, маршруты от метро до дома или офиса, а также ночные перемещения.

Отдельное внимание уделяется экономике сервиса: для конкуренции с традиционным такси услуга не должна существенно превышать его стоимость.

Долгосрочное массовое внедрение роботакси будет зависеть от трёх факторов: законодательной определённости, общественного доверия и ценовой доступности. Любые инциденты могут повлиять на восприятие технологии, а четкое распределение ответственности в случае ДТП станет ключевым элементом регулирования.