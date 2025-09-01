Таймеры светофоров появились в 2ГИС и Яндекс Картах

«Яндекс Карты» и «Навигатор» сообщили о запуске новой функции — отображения сигналов автомобильных светофоров в реальном времени. Компания подчеркнула, что именно её сервисы стали первыми, где водители могут увидеть цвет сигнала и секунды до его смены. Но есть деталь: ещё в апреле эту функцию представил 2ГИС, причём тоже «впервые в России и Европе».

Первоисточник — 2ГИС

Весной 2ГИС совместно с Центром организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) протестировал технологию на шести перекрёстках столицы. В сентябре охват заметно расширился: таймеры доступны внутри ТТК, а также в Хорошёвском, Дорогомиловском районах, Раменках и Филёвском парке.

Функция интегрирована в навигатор: в режиме ведения по маршруту приложение показывает не только текущий сигнал, но и секунды до его смены. Даже если таймера на самом светофоре нет — он появится на экране. Более того, если обзор перекрывает автобус или грузовик, водитель всё равно видит актуальную информацию.

«Мы запустили таймеры сигналов светофоров первыми в России и Европе еще в апреле — начали с шести перекрёстков, сейчас же охватили большую часть Москвы, а в ближайшие дни функция будет работать по всей столице. Мы уже работаем над расширением проекта — планируем в 2026 году подключать другие города и сделать навигацию ещё более полезной для миллионов пользователей», — напомнил руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Берёзкин.

В 2026 году компания планирует подключить к функции и другие города России.

Версия Яндекса

1 сентября Яндекс представил свой релиз: онлайн-светофоры появились в «Картах» и «Навигаторе» внутри Садового кольца и в районах Савёловский, Аэропорт, Орехово-Борисово, Марьино и Царицыно.

Приложение тоже показывает цвет сигнала и таймер, если он установлен. Есть и дополнительные фишки: например, звуковые предупреждения, если водитель приближается к перекрёстку на красный. Когда сигнал сменится на зелёный, прозвучит другая команда.

«Яндекс Карты и Навигатор стали первыми приложениями, в которых в реальном времени отображаются сигналы всех автомобильных светофоров внутри Садового кольца, а также сразу в нескольких районах Москвы», – следует из пресс-релиза.

Почему это важно

Согласно опросу 2ГИС и Rambler&Co этим летом, 98% водителей сталкивались с ситуацией, когда сигнал был закрыт автобусом, грузовиком или знаком. Новый функционал решает проблему: водитель получает данные напрямую из интеллектуальной транспортной системы ЦОДД, синхронизированные с конкретным маршрутом.

Бонус для пользователей — комфорт и безопасность. Таймеры помогают заранее подготовиться к старту, избежать резких торможений и снизить стресс при движении в плотном трафике.

Контекст

Обе компании используют данные одной системы — АСУДД ЦОДД Москвы. Разница только в том, кто и как упаковывает технологию в пресс-релиз. 2ГИС сделал ставку на «первые в Европе», Яндекс — на «первые для пользователей». Для горожан спор о первенстве не так важен: скоро таймеры появятся по всей Москве, а затем и в других городах.

В 2026 году 2ГИС планирует подключать новые регионы, Яндекс — внедрить «зелёную волну» для построения маршрута таким образом, чтобы проезжать максимум зелёных сигналов подряд. Выходит, формально в этой гонке всё же нет победителей: оба сервиса синхронно «оцифровывают» город.