Яндекс приблизился к OpenAI и Perplexity: российская компания предоставила бизнесу ИИ-агентов с функцией поиска
Бизнес в России теперь может создавать ИИ-агентов с поиском
Фото: Oleg Laptev / Unsplash
Yandex B2B Tech представила AI Search — технологию, которая позволяет бизнесу создавать ИИ-агентов с полноценным доступом к интернет-поиску и корпоративным данным. Подобных решений ещё не было в России. Теперь бизнес сможет получать актуальную информацию при помощи ИИ-ассистентов. Само создание агента — бесплатное. Заплатить придётся за использование модели и сопутствующих инструментов.
Полноценный веб-поиск для ИИ доступен лишь нескольким компаниям в мире
Новая технология Яндекса AI Search позволяет создавать ИИ-агентов, которые могут обращаться к поиску в интернете и корпоративным базам, чтобы получать актуальные и проверенные данные.
Инструмент работает на базе Search API (сервис для получения ответов поисковой базы Яндекса в формате XML) и помогает бизнесу использовать ИИ с подтверждением ответов ссылками на первоисточники.
Максимальная точность ответов ИИ-ассистентов доступна лишь нескольким компаниям в мире — ранее, помимо Яндекса, это были OpenAI и Perplexity.
ИИ можно адаптировать под задачи бизнеса
AI Search позволяет гибко настраивать работу ИИ-агента: выбрать модель для генерации ответа, задать промпт, определить приоритет источников и сочетать данные из интернета с внутренними материалами компании. Руководитель платформы Yandex AI Studio Артур Самигуллин отмечает, что для обычных пользователей поиск уже стал привычной частью работы ИИ-ассистентов. Теперь эти технологии стали доступны и бизнесу.
Бизнес платит только за фактическое использование ИИ
В Yandex B2B Tech уточняют, что для создания ИИ-агента необходимо быть клиентом Yandex Cloud и использовать платформу Yandex AI Studio.
Стоимость работы агента складывается из двух частей:
- потребления нейросети, на которой он работает;
- отдельных инструментов, которые агент использует.
Поисковый запрос через AI Search стоит 90 копеек, тогда как поиск по внутренним файлам — бесплатно. Цена самой ИИ-модели зависит от её архитектуры.
В качестве примера компания приводит тариф для агента на базе Qwen3-235b: 0,5 рубля за 1000 токенов плюс 90 копеек за каждый веб-запрос.
Таким образом, расходы возникают только при использовании модели и инструментов, например веб-поиска, а не при создании агента.
Контекст
Возможность создавать ИИ-агентов с полноценным доступом к интернет-поиску пока редкость на мировом рынке. Подключение таких возможностей делает решения Яндекс B2B Tech сопоставимыми по уровню с ведущими международными игроками.
Инструмент Яндекса AI Search ориентирован на бизнес-задачи, где требуется оперативный поиск информации: мониторинг новостей, финансовый анализ, маркетинговые исследования и работа с внутренними данными самой компании.
- 1 Конец непростой эпохи: глава ИИ-направления Apple покидает компанию — управление командой передадут топ-менеджерам Глава ИИ-отдела Apple Джон Джаннандреа покидает компанию 02 декабря 2025, 18:05
- 2 Сопоставима с GPT-5, но бесплатна: DeepSeek представила новые модели ИИ — прямых конкурентов Google и OpenAI DeepSeek выпустила обновление ИИ: V3.2 и V3.2-Speciale 02 декабря 2025, 17:00
- 3 Инфлюенс-рынок Telegram может достичь 57 млрд ₽ к 2026-му: на этом фоне Яндекс запустил ИИ-бота для авторов каналов Telegram-бот от Яндекса: ИИ настраивает рекламу в канале 02 декабря 2025, 16:00
- 4 Глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что IQ теряет значимость — в эпоху ИИ куда важнее эмоциональный интеллект Глава Microsoft: в эру ИИ эмоциональный интеллект важнее IQ 02 декабря 2025, 14:30