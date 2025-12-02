Бизнес в России теперь может создавать ИИ-агентов с поиском

Yandex B2B Tech представила AI Search — технологию, которая позволяет бизнесу создавать ИИ-агентов с полноценным доступом к интернет-поиску и корпоративным данным. Подобных решений ещё не было в России. Теперь бизнес сможет получать актуальную информацию при помощи ИИ-ассистентов. Само создание агента — бесплатное. Заплатить придётся за использование модели и сопутствующих инструментов.

Полноценный веб-поиск для ИИ доступен лишь нескольким компаниям в мире

Новая технология Яндекса AI Search позволяет создавать ИИ-агентов, которые могут обращаться к поиску в интернете и корпоративным базам, чтобы получать актуальные и проверенные данные.

Инструмент работает на базе Search API (сервис для получения ответов поисковой базы Яндекса в формате XML) и помогает бизнесу использовать ИИ с подтверждением ответов ссылками на первоисточники.

Максимальная точность ответов ИИ-ассистентов доступна лишь нескольким компаниям в мире — ранее, помимо Яндекса, это были OpenAI и Perplexity.

ИИ можно адаптировать под задачи бизнеса

AI Search позволяет гибко настраивать работу ИИ-агента: выбрать модель для генерации ответа, задать промпт, определить приоритет источников и сочетать данные из интернета с внутренними материалами компании. Руководитель платформы Yandex AI Studio Артур Самигуллин отмечает, что для обычных пользователей поиск уже стал привычной частью работы ИИ-ассистентов. Теперь эти технологии стали доступны и бизнесу.

Бизнес платит только за фактическое использование ИИ

В Yandex B2B Tech уточняют, что для создания ИИ-агента необходимо быть клиентом Yandex Cloud и использовать платформу Yandex AI Studio.

Стоимость работы агента складывается из двух частей:

потребления нейросети, на которой он работает;

отдельных инструментов, которые агент использует.

Поисковый запрос через AI Search стоит 90 копеек, тогда как поиск по внутренним файлам — бесплатно. Цена самой ИИ-модели зависит от её архитектуры.

В качестве примера компания приводит тариф для агента на базе Qwen3-235b: 0,5 рубля за 1000 токенов плюс 90 копеек за каждый веб-запрос.

Таким образом, расходы возникают только при использовании модели и инструментов, например веб-поиска, а не при создании агента.

Контекст

Возможность создавать ИИ-агентов с полноценным доступом к интернет-поиску пока редкость на мировом рынке. Подключение таких возможностей делает решения Яндекс B2B Tech сопоставимыми по уровню с ведущими международными игроками.

Инструмент Яндекса AI Search ориентирован на бизнес-задачи, где требуется оперативный поиск информации: мониторинг новостей, финансовый анализ, маркетинговые исследования и работа с внутренними данными самой компании.