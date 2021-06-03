«Яндекс» ответил главе ГК «ПИК» на обвинения в копировании бизнеса

В пресс-службе «Яндекса» ответили на обвинения главы ГК «ПИК» Сергея Гордеева на обвинения в том, что бизнес-модель «Яндекс.Недвижимости» является плагиатом их сервиса «ПИК.Аренда». Ранее Гордеев резко высказался о новом сервисе IT-компании, сказав, что «скопипастили не только бизнес-модель, но и всю рекламу и лендинги».
Гордеев сделал заявление при выступлении на Петербургском международном экономическом форуме. Он сказал, что они «сделали бизнес, а “Яндекс” взяла его и скопипастила».
«Я понимаю, у "Яндекса" на инновации нет времени и денег. Мы им готовы помочь, если они обратятся к нам – и креативщики помогут, и рекламу нормальную сделать», – сказал Гордеев.
В «Яндексе» ответили на обвинения главы ГК «ПИК», сказав, что это просто совпадения.
«Мы запустили сервис долгосрочной аренды жилья, основываясь, в первую очередь, на анализе рынка и потребностях его участников – собственников и арендаторов. На рынке аренды недвижимости, как и любом другом, перед запуском рекламной кампании тестируют самые частотные гипотезы. В производство идут те, что получают больше всего позитивных откликов. Аналогичные тексты и визуальные элементы можно найти в рекламе любого из игроков рынка» – сообщили «Интерфаксу» в пиар-службе «Яндекса».
Ранее «Яндекс» запустил сервис для аренды квартир онлайн без контакта с арендодателем.
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Фото: telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», «Яндекс.Аренда»
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