«Яндекс» запустит сервис кикшеринга

В течение лета «Яндекс» запустит свой сервис аренды электросамокатов: он будет работать в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Только в Москве «Яндекс» планирует вывести на линию до 8 тысяч самокатов бренда Ninebot, принадлежащего китайской компании Xiaomi, пишет «Коммерсантъ».

Взять самокат в аренду можно будет в приложениях «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Go». Также пользователь сможет строить комбинированные маршруты, включающие в себя каршеринг, такси и кикшеринг.

Это позволит часть пути проделать на самокате, например, если есть риск попасть в пробку. Источник «Коммерсанта»

По словам представителей других сервисов кикшеринга, конкуренции они не боятся. Так, сооснователь Urent Андрей Азаров считает, что «места хватит всем»; по его оценкам, ёмкость рынка в Москве составляет около 100 тысяч самокатов. Весь же рынок кикшеринга по итогам года может составить около 10 млрд рублей.

В этой сфере очень важна операционная составляющая бизнеса. Любому новому игроку понадобится время, чтобы ее наладить. У нас процессы уже отлажены, поэтому конкуренции мы не боимся.

Аналогичного мнения придерживаются и в Whoosh: в компании заявили, что «готовы конкурировать с новыми игроками качеством и плотностью покрытия».

Эксперты считают, что выход «Яндекса» на рынок кикшеринга — логичное решение с учётом опыта работы других сервисов компании. Руководитель группы по работе с технологическими компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга полагает, что самокаты естественно встраиваются в транспортно-логистическое крыло экосистемы «Яндекса». Эксперт уверен, что новый сервис будет предполагать синергию с другими продуктами компании, например с подписками или каршерингом «Яндекс.Драйв».

Тем не менее, у компании могут возникнуть проблемы, считает издатель «Трушеринга» Юрий Николаев. По его словам, сейчас на рынке самокатов наблюдается дефицит, «Яндекс» же обычно предпочитает выходить на рынки лидером по величине предложения.

Ещё одним фактором, который может оказать влияние на рынок кикшеринга — ценовые войны. Если лидеры рынка начнут демпинговать, более мелкие участники будут либо консолидироваться, либо уходить в минус, отметил основатель YouDrive и сервиса lite Борис Голиков.

Также рынок кикшеринга ждёт «сюрприз» со стороны государства: власти хотят установить для самокатов чёткие правила передвижения и скоростные ограничения. В Санкт-Петербурге уже введено ограничение скорости в 15 км/ч, как и в центральных районах Москвы. По мнению Юрия Николаева, если самокаты и другие средства индивидуальной мобильности признают транспортными средствами и обяжут двигаться по проезжей части, не заезжать на тротуары и в парки, это «убьёт весь бизнес проката».

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