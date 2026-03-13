Яндекс создаст подразделение для покупок через «Алису»: ИИ-ассистент сможет оформлять заказы и оплачивать товары

Яндекс создаст новое подразделение, которое будет развивать транзакции внутри голосового ассистента «Алиса», пишет Forbes. Платформа позволит пользователям не только искать товары, но и оформлять покупки, оплачивать их и отслеживать доставку прямо в диалоге с ИИ. Ожидается, что к 2030 году на покупки через ИИ-ассистентов может приходиться около 10% всех онлайн-транзакций.

ИИ-ассистент сам уточнит детали у продавца, применит скидки и оплатит заказы

Новое подразделение создадут внутри бизнес-сегмента «Поисковые сервисы и ИИ». Его основная задача — развитие сценариев, благодаря которым ассистент сможет самостоятельно выполнять различные действия по запросу пользователя: уточнять у продавца необходимые детали, использовать скидки по программам лояльности, оформлять платежи и взаимодействовать со службой поддержки.

Руководителем направления станет Роман Маресов, который ранее курировал e-commerce и фудтех-направления в компании и продолжит совмещать новую должность с работой в сервисе Яндекс Маркет. Как поясняют в компании в разговоре с Forbes, перед командой ставится задача по созданию инфраструктуры для осуществления транзакций внутри ассистента, а также разработка решений, которые позволят бизнесу реализовывать товары и услуги через ИИ.

У Яндекса есть все данные для запуска — поиск, маркетплейс, логистика и платежи

По оценке аналитиков Forbes, у Яндекса есть все технологические преимущества для развития такого формата торговли. Компания контролирует значительную часть поискового трафика, а также у неё есть собственный маркетплейс, логистика и платёжнач инфраструктура. Это позволит выстроить полный цикл покупки — от запроса пользователя до доставки товара.

При этом эксперты Forbes отмечают, что агентная коммерция пока находится на ранней стадии. На первом этапе покупки через ИИ-ассистентов, вероятно, будут происходить в два шага: сначала пользователь выбирает товар с помощью ИИ, а затем оформляет заказ через традиционный поиск или маркетплейс.

Тем не менее, аналитики считают, что в перспективе ИИ-ассистенты смогут стать новым интерфейсом для онлайн-покупок, связывающим пользователей напрямую с интернет-магазинами и сервисами.

Контекст

В декабре 2025 года Яндекс представил бета-версию агента «Найти дешевле», которая стала частью развития транзакционных возможностей ассистента. Новая функция позволила ИИ самостоятельно выполнять необходимые действия по поручению пользователя и отображать результаты прямо в чате.

В январе 2026 года компания представила возможность подбирать товары напрямую в интерфейсе диалога с нейросетью «Алиса AI». Позднее компания анонсировала Yandex Commerce Protocol — инструмента, который позволит онлайн-ритейлерам продавать товары напрямую через чат с ИИ-ассистентом.