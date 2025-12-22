Яндекс может продать платформу «Авто.ру» за 20 млрд ₽

Крупнейший в России автомобильный классифайд «Авто.ру», принадлежащий Яндекс, может быть продан. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, компания обсуждает возможную сделку с несколькими крупными игроками рынка: среди них — Сбер, Авито и Т-Банк. Стоимость актива оценивается в 20–25 млрд рублей.

Переговоры идут — но финального решения пока нет

По информации «Коммерсанта», обсуждение возможной продажи «Авто.ру» действительно ведётся, однако говорить о финальных договорённостях пока рано. В качестве потенциальных интересантов источники издания называют «Сбер», Т-Банк и классифайд «Авито».



При этом окончательных решений по сделке пока не принято. Собеседники, близкие к рынку, подтверждают сам факт интереса к активу, но отмечают: финансовые организации пока не готовы входить в сделку.

В 2025 году сервис показал снижение выручки — до 8 млрд ₽

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», юридическое лицо проекта — ООО «Сервисы размещения объявлений» — было оформлено в конце 2023 года. Почти половина компании контролируется структурой Яндекса «Я.Финпроект», а контрольный пакет находится у руководителя «Яндекс Вертикалей» Павла Алёшина.

В отчётности «Яндекса» за второй квартал 2025 года указано, что направление сервисов объявлений, в которое входит «Авто.ру», показало снижение выручки на 5% по сравнению с прошлым годом — до 8 млрд рублей. В компании связывали это с охлаждением автомобильного рынка.

Несмотря на это, «Авто.ру» сохраняет значимую долю отрасли. По данным «Яндекса», в третьем квартале 2025 года через сервис проходили объявления о 43% автомобилей, реализованных в России.

Продать сервис может быть выгоднее, чем продолжить развивать

Главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян сообщила «Коммерсанту», что решение о продаже «Авто.ру» может быть связано с замедлением автомобильного рынка и ростом операционных расходов. В такой ситуации, отмечает эксперт, актив может быть выгоднее реализовать, чем продолжать развивать внутри группы. По её оценке, возможная стоимость сервиса укладывается в диапазон 2,5–5,5 EBITDA, а интерес к нему в первую очередь могут проявить экосистемные игроки и банки.

Схожую оценку изданию дал и генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он оценивал потенциальную стоимость «Авто.ру» в 20–25 млрд рублей при EBITDA на уровне 2–3 млрд рублей и мультипликаторах от 6 до 10. По его словам, сервис остаётся сильным активом, но может не соответствовать текущим стратегическим приоритетам Яндекса, в том числе ИИ-направлению, автономному транспорту и роботизации.

Контекст

Проект «Авто.ру» был запущен в 1996 году и стал одним из первых специализированных автомобильных онлайн-ресурсов в стране. В 2014 году «Яндекс» приобрёл сервис за $175 млн.

Как отмечают эксперты в комментарии «Коммерсанту», «Авто.ру» первым сформировал федеральную модель автомобильного классифайда. В отличие от «Дрома», который начинал с регионов Дальнего Востока, «Авто.ру» изначально развивался как проект центральной части России.