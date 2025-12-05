Яндекс внедрил ИИ-систему для уборки снега: первым на автоматическое распределение задач перешло Подмосковье
Яндекс внедрил ИИ в уборку снега в Подмосковье
Фото: Aleksandr Potashev / Getty Images
Московская область первой в России внедрила систему зимней уборки, в которой задания для снегоуборочной техники и дворников распределяются с помощью ИИ-алгоритмов. Эту технологию разработал Яндекс и на её основе запустил сервис «Яндекс Вектор». Система помогает мастерам составлять маршруты, выбирать исполнителей и отслеживать выполнение работ в реальном времени.
Работник выбирает территорию — ИИ предлагает оптимальный маршрут
«Яндекс Вектор» разработан для коммунальных служб, которые используют поливальные и снегоуборочные машины, а также другую технику для поддержания порядка на улицах. В системе задействовано более 4 000 единиц спецтехники и свыше 10 000 сотрудников.
Чтобы сформировать задание, мастер смены выбирает территорию, а ИИ разбивает её на участки и предлагает оптимальные пути движения, чтобы сократить расход топлива. После этого он назначает исполнителя, закрепляет за ним технику и формирует маршрут с учётом времени выполнения и минимального пробега.
Навигаторы не справляются с тем, что умеет ИИ
Обычные навигаторы не умеют строить маршруты по тротуарам, а именно там работает значительная часть снегоуборочной техники. Алгоритмы «Яндекс Вектора» учитывают типы дорожных поверхностей и позволяют мастеру вручную отмечать нужные точки уборки прямо на карте.
После этого система автоматически создаёт кратчайший маршрут и отслеживает передвижение техники. Если появляются отклонения или требуется снизить скорость, водитель получает подсказки в режиме реального времени.
ИИ помог повысить эффективность уборки и снизить расход топлива
Летом и осенью технология работала в пилотном режиме для подметальных и поливальных машин. За это время в системе было создано около 12 000 маршрутов и выполнено свыше 89 000 заданий по уборке улиц, дворов и общественных пространств.
По итогам тестирования эффективность уборки выросла на 20%. Вместе с этим расход топлива и расстояние, которое техника проезжает без выполнения работы снизились примерно на 17%, что показало значимость оптимизации маршрутов.
Следующим этапом ИИ будет учитывать погодные условия
Сервис разрабатывался совместно с Министерством по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области. На следующем этапе алгоритмы начнут учитывать больше факторов — погодные условия, сезонные нагрузки на технику и специфику работ, что позволит ещё точнее формировать задания.
В дальнейшем мастер сможет отмечать точки уборки на дорогах и тротуарах, а система объединит их в один маршрут без лишних разворотов. Сервис также доступен для использования и в других регионах страны.
- 1 Масштабный сбой — второй раз за месяц: пользователи сообщают об ошибках в работе провайдера Cloudflare Сбой Cloudflare: не работает Zoom и сотни других сайтов 05 декабря 2025, 12:41
- 2 «Китайская Nvidia» вышла на биржу — акции производителя процессоров Moore Threads выросли более чем на 400% Акции китайского конкурента Nvidia подскочили в 5 раз 05 декабря 2025, 12:30
- 3 Основатель Википедии намерен монетизировать данные для обучения ИИ-моделей: ранее Бигтехи пользовались ей бесплатно Википедия хочет монетизировать доступ ИИ к её данным 04 декабря 2025, 14:15
- 4 Meta* переманила топ-дизайнера из Apple: Алан Дай возглавит креативное подразделение по развитию VR-технологий Meta* переманила дизайнера интерфейсов Apple Алана Дая 04 декабря 2025, 11:30