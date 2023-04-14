В работе нескольких сервисов «Яндекса» произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к «Картам», «Музыке» и «Почте». Сервисы для мониторинга работы интернет-ресурсов фиксируют свыше 1 тыс. сообщений о сбое.

Специализированные платформы для мониторинга работы интернет-ресурсов сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса». Пользователи жалуются на трудности с доступом к «Картам», «Почте» и «Музыке».

По данным «Мониторинга сбоев», неполадки фиксируются по всей России. Большинство жалоб связаны с трудностями с доступом к «Яндекс.Музыке». Треть сообщений о сбое связаны с работой «Яндекс.Почты».

По данным сервиса Downradar, большинство неполадок также связаны с сервисом «Яндекс.Музыка». Пользователи сообщают, что не могут воспроизвести трек, получить доступ к сайту и приложению сервиса. Общее количество жалоб на работу «Яндекс.Музыки» превысило 1 тыс.

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