Карты «Яндекса» помогут ЦБ отслеживать цифровое неравенство

Данные Центрального банка (ЦБ) России о расположении точек доступа к финансовым услугам будут отображаться на «Яндекс.Картах». На это планируется потратить 62 млн рублей.

Планы о запуске впервые упоминаются в докладе о развитии финансового сектора до 2024 года. В документе указывалось, что карта будет запущена на базе «одного из ведущих российских картографических сервисов», пишут «Ведомости». Представитель банка в ответе на запрос газеты не уточнил, о какой компании идет речь.

В марте регулятор провел закупку на разработку этого сервиса и договор заключили с «Яндексом». Однако сама закупка была признана несостоявшейся — только «Яндекс» подал заявку на участие, следует из документации. Сервис «2ГИС» — конкурент «Яндекс.Карт» — в закупке не участвовал.

Представитель картографического сервиса уточнил, что создавать отдельную карту для этого не будут. Данные банка о финансовых организациях добавят в «Яндекс.Карты. Информацию о местоположении и работе точек доступа к финансовым услугам участники рынка предоставляют в банк на регулярной основе. Сама карта будет отображаться также на официальном сайте ЦБ и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Она позволит выявлять зоны риски цифрового неравенства. ЦБ важно не допустить ситуаций, когда граждане и бизнес потеряют доступ к финансовым услугам из-за невозможности их получить через традиционные каналы обслуживания и отсутствия дистанционного доступа к услугам по разным причинам, отметил регулятор в докладе.

В «Яндекс.Картах» сейчас представлены и банкоматы, и сами банки. Однако ЦБ, по словам представителя регулятора, будет передавать для размещения на карте информацию, которая носит официальный характер, и это будет основным отличием этих данных от уже имеющихся сведений.

Агрегированная информация под брендом Банка России в том числе поможет снизить риски обращения к услугам нелегальных организаций, а также сэкономить время на проверку актуальности информации, отметил собеседник «Ведомостей».

Как сообщил представитель «Яндекс.Карт», передача данных от единого источника в машиночитаемом виде – распространенная практика, это ускоряет обновление информации для конечных пользователей. У них после внедрения данных ЦБ будут отображаться все категории точек доступа к финуслугам: офисы и удаленные точки обслуживания с сотрудниками все финансовых организаций (МФО, банки, КПК, ломбарды, брокерские и страховые компании), а также почтовые отделения, банкоматы, терминалы безналичной оплаты и cash-out точки (выдача наличных клиентам на кассах в магазинах).

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Фото: fizkes / Shutterstock