«Яндекс» предложил бизнесу сервис для проверки удобства сайтов и приложений

«Яндекс.Взгляд» и «Яндекс.Толока» запустили возможность проводить UX-тесты и на этапе прототипирования оценивать, удобны ли сайт и приложение. Об этом Rusbase рассказал представитель «Яндекса».

UX-тестирование позволит выяснить, легко ли пользователям ориентироваться в интерфейсе продукта, и на ранней стадии узнать, насколько прототип удобен и понятен.

Заказать тестирование можно в интерфейсе «Яндекс.Взгляда». Для этого необходимо описать сценарий пути пользователя для проверки и загрузить изображения интерфейсов.

После тестирования заказчик получает тепловую карту с размеченными областями интерфейса, куда кликали пользователи, и среднее время, затраченное на каждое действие и все исследование в целом. Это позволит дизайнеру понять, насколько интерфейс понятен и что мешает конверсии.

Карта кликов

Прототип тестируется более чем на 100 исполнителях «Яндекс.Толоки» разного пола, возраста и социального статуса.

«Таким образом, ошибки в дизайне интерфейсов можно выявить уже на раннем этапе. В разработку попадут только те варианты, которые более удобны и, как следствие, принесут бизнесу максимальную пользу», — сообщила руководитель управления краудсорсинга и платформизации «Яндекса» Ольга Мегорская.

На этапе запуска тестирование стоит 999 рублей. В среднем проверка одного прототипа занимает от одного до трех дней. Дизайнер может протестировать интерфейс несколько раз.

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