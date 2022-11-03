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Малый бизнес сможет заказывать такси «Яндекс Go» с экономией на НДС

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс Go» запустил новый продукт для малого бизнеса, который работает по упрощенной системе налогообложения. Компании смогут заказывать корпоративное такси для сотрудников, платить за него с расчетного счета, оформлять закрывающие документы и не тратиться на НДС за такие поездки. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Малый бизнес сможет заказывать такси «Яндекс Go» с экономией на НДС

Благодаря новому продукту бизнесу станет проще вести отчетность: документы и чеки после поездок автоматически появляются в личном кабинете «Яндекс Go» для бизнеса.

Компании нужно заполнить короткую форму «Яндекс Go для бизнеса». Затем нужно пополнить баланс в личном кабинете — и можно заказывать такси.

У сервиса также есть расширенная версия для бизнеса. С ее помощью можно не только организовывать корпоративные поездки на такси, но и, например, заказывать готовую еду для сотрудников, канцтовары и оргтехнику в офис, арендовать автомобили, оплачивать бензин на заправках.

В расширенной версии продукта есть также гибкая система настроек для на такси. К примеру, можно выбрать геозоны, в пределах которых доступны корпоративные поездки, а также дни недели, в которые сотрудники могут заказывать машины. К такой версии продукта могут подключиться и небольшие компании, но для поездок на такси, заказанных с его помощью, действует НДС.

Фото на обложке: Unsplash

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