Малый бизнес сможет заказывать такси «Яндекс Go» с экономией на НДС

«Яндекс Go» запустил новый продукт для малого бизнеса, который работает по упрощенной системе налогообложения. Компании смогут заказывать корпоративное такси для сотрудников, платить за него с расчетного счета, оформлять закрывающие документы и не тратиться на НДС за такие поездки. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Благодаря новому продукту бизнесу станет проще вести отчетность: документы и чеки после поездок автоматически появляются в личном кабинете «Яндекс Go» для бизнеса.

Компании нужно заполнить короткую форму «Яндекс Go для бизнеса». Затем нужно пополнить баланс в личном кабинете — и можно заказывать такси.

У сервиса также есть расширенная версия для бизнеса. С ее помощью можно не только организовывать корпоративные поездки на такси, но и, например, заказывать готовую еду для сотрудников, канцтовары и оргтехнику в офис, арендовать автомобили, оплачивать бензин на заправках.

В расширенной версии продукта есть также гибкая система настроек для на такси. К примеру, можно выбрать геозоны, в пределах которых доступны корпоративные поездки, а также дни недели, в которые сотрудники могут заказывать машины. К такой версии продукта могут подключиться и небольшие компании, но для поездок на такси, заказанных с его помощью, действует НДС.

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