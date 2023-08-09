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«Яндекс» запустил платформу с рекомендациями планирования бизнеса по погоде

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Погода» запустила платформу для бизнеса, с помощью которой можно получать погодные данные, прогнозы и рекомендации о том, когда бизнесу, чья работа зависит от погодных условий, лучше проводить работы.

«Яндекс» запустил платформу с рекомендациями планирования бизнеса по погоде

Сервис предоставляет данные о погоде в любой точке страны и более сотни сценариев их использования — для разных типов бизнеса, говорится в сообщении «Яндекса». Так, решение будет полезно в сельском хозяйстве, ритейле, логистике, энергетике и страховании.

Для предприятий агропромышленного комплекса предлагаются отчеты, которые позволяют выбрать подходящее время для посевной или обработки растений от вредителей. Платформа позволяет также создавать собственные сценарии и комбинировать данные в разных вариантах.

Для прогнозов платформа использует собственную технологию «Яндекса» «Метеум» на основе машинного обучения. Она обрабатывает информацию пяти независимых метеорологических моделей, учитывает данные с радаров, спутников, наземных станций и сообщения местных жителей.

Попробовать платформу «Яндекс» предлагает бесплатно, для этого нужно подать заявку по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

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