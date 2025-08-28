YandexGPT 5.1 Pro: нейросеть для бизнеса от Яндекса

Yandex открыл бизнесу доступ к своей самой мощной нейросети — YandexGPT 5.1 Pro. Она даёт точные ответы, умеет работать с базами знаний и стоит в три раза дешевле прежней версии — всего 40 копеек за тысячу токенов. Модель YandexGPT уже используют на рынке используют банки, ритейлеры и страховые компании, например «Золотое Яблоко» и «Ренессанс страхование».

Новый флагман для бизнеса

В отличие от более универсальных моделей, YandexGPT 5.1 Pro — максимально прагматичный инструмент. Он настроен на краткие, релевантные и структурированные ответы. Модель справляется с задачами, которые раньше требовали участия специалиста: извлечение данных, резюмирование встреч, адаптация текста под формат документа или клиента.

Также в 5.1 Pro улучшен RAG — технология, которая позволяет нейросети не «галлюцинировать», а находить ответ в корпоративной базе данных. Это критично для финансовых, юридических и управленческих задач, где нейросеть должна точно знать, что она говорит — или честно признавать, что не знает.

Меньше галлюцинаций, больше пользы

По данным Яндекса, доля некорректных или выдуманных ответов сократилась с 30% до 16%. Это означает: YandexGPT 5.1 Pro гораздо реже «фантазирует» и лучше работает в зонах неопределённости. Когда модель не уверена — она прямо сообщает об этом, снижая риск принятия ошибочных решений на её основе.

Сравнительное тестирование показало, что в 56% случаев YandexGPT 5.1 Pro выигрывает по качеству ответа у GPT‑4.1 от OpenAI. В сравнении с предыдущей моделью Яндекса преимущество ещё выше — 58%. Это уже не просто импортозамещение, а конкурентная нейросеть на внутреннем рынке.

Интеграция в жизни — для ДМС и подарочных карт

YandexGPT уже используется в реальных кейсах, рассказали в пресс-службе Yandex Cloud.

«Например, “Ренессанс страхование” внедрила решение с использованием YandexGPT для согласования медицинских услуг для клиентов по ДМС. А “Золотое Яблоко” запустила сервис для создания электронных подарочных карт с персонализацией от YandexART», — сообщили в пресс-службе Yandex Cloud.

Внутри самого Яндекса сервис Yandex Neurosupport уже помог сократить время клиентской поддержки на 10–15% в таких бизнесах, как Маркет и Еда.





Цена — от 40 копеек за 1000 токенов

Главный бонус для бизнеса — снижение стоимости: теперь модель стоит 40 копеек за тысячу токенов. Это делает YandexGPT одной из самых доступных и качественных корпоративных моделей в России.

Интеграция происходит через Yandex Cloud AI Studio — для подключения нужен аккаунт в Yandex Cloud. Расходы на использование можно контролировать в режиме реального времени, что особенно удобно для компаний с большим числом внутренних пользователей.

Оценка рынка ИИ в России — $1,4 млрд

По оценкам DataCube Research, объём рынка генеративного ИИ в России в 2024 году составил $1,4 млрд. К 2032 году рынок вырастет почти в четыре раза — до $5,4 млрд. Среднегодовой темп роста — более 26%.

Рост подогревается сразу с трёх сторон: появлением новых облачных решений, мультиоблачными стратегиями (где бизнес комбинирует локальные и публичные решения), а также повышенным вниманием к безопасности. Генеративный ИИ становится привычной частью корпоративных ИТ-стеков.

Контекст

Yandex B2B Tech активно развивает корпоративную линейку продуктов на базе LLM. В неё входят голосовые интерфейсы, генерация контента, инструменты customer care и собственные плагины. ИИ всё чаще используется не как витрина, а как сквозной инструмент для всей цепочки процессов.

Новая модель 5.1 Pro стала попыткой перехватить инициативу на рынке, где долгое время доминировали западные решения. Пока конкуренты ограничены в импорте, Яндекс делает ставку на масштабируемую и бизнес-ориентированную платформу, привязанную к российской юрисдикции и запросам.