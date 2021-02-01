В «Яндекс.Лавке» запустили линейку детской готовой еды

В «Яндекс.Лавке» появилась возможность заказа готовой еды для детей (с трех лет). Первым партнером проекта стала «Азбука вкуса». Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе фудтех-направления «Яндекс.Такси».

Блюда детской линейки разработаны шеф-поварами «Азбуки вкуса» совместно с НИИ детского питания. Рецептура и технология приготовления одобрены Роспотребнадзором, говорится в сообщении.

«Азбука вкуса» развивает собственную линейку детской готовой еды с 2016 года. На этапе запуска проекта в «Яндекс.Лавке» повара будут готовить шесть наиболее популярных позиций. Приготовление происходит на собственной фабрике-кухне ритейлера из мяса, рыбы, овощей и других полезных продуктов щадящим способом: на пару, варкой или запеканием.

Найти детское меню в «Яндекс.Лавке» можно в разделе с готовой едой. Они отмечены специальным стикером «Детям». Позиции доступны к заказу более чем в 50 точках сервиса на территории Москвы.

Фото: Oleksandra Naumenko / Shutterstock