Названо число несовершеннолетних предпринимателей в России

Анастасия Марьина
Число несовершеннолетних предпринимателей в России увеличивается, оно достигло 20 тысяч, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Названо число несовершеннолетних предпринимателей в РоссииАнастасия Марьина
«Увеличивается доля несовершеннолетних предпринимателей <...>. Оказалось, 20 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет сегодня официально платят налоги», — сказала она на сессии форума, посвященной молодежному предпринимательству.
Глава АСИ считает, что «нужно создавать возможности для ребят, которые хотят открыть свой первый бизнес, проявить себя, реализовать себя, поддержать их».
Фото: Unsplash
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