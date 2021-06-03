Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Названо число несовершеннолетних предпринимателей в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Число несовершеннолетних предпринимателей в России увеличивается, оно достигло 20 тысяч, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Названо число несовершеннолетних предпринимателей в России

«Увеличивается доля несовершеннолетних предпринимателей <...>. Оказалось, 20 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет сегодня официально платят налоги», — сказала она на сессии форума, посвященной молодежному предпринимательству.

Глава АСИ считает, что «нужно создавать возможности для ребят, которые хотят открыть свой первый бизнес, проявить себя, реализовать себя, поддержать их».

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Авто по подписке, тренировки для киберспортсменов и нейроинтерфейсы: обзор сделок на российском рынке за май
  2. 2 Минсельхоз и «Яндекс» поддержат местных производителей
  3. 3 Любить или банить: как брендам относиться к хейтерам в соцсетях
  4. 4 Долг в $200 тысяч до запуска: как бюрократия в Сан-Франциско убивает предпринимательство
  5. 5 Fort Ross Ventures и IT-холдинг «Ланит» поддержат до 100 стартапов из России и ближнего зарубежья
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2021

Moscow City Hack

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

07 июня 2021

Definition Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ