Названо число несовершеннолетних предпринимателей в России

«Увеличивается доля несовершеннолетних предпринимателей <...>. Оказалось, 20 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет сегодня официально платят налоги», — сказала она на сессии форума, посвященной молодежному предпринимательству.