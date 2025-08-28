Помощь ИИ — главный инструмент для бизнеса в России в 2025-м

За последние пять лет интерес российских предпринимателей к нейросетям подскочил более чем на 3000%. Если в 2020-м ИИ оставался игрушкой для айтишников, то в 2025-м бизнес ищет в поисковиках, как заставить ИИ писать бизнес-планы, проверять контрагентов и оптимизировать трейдинг. Исследования показывают: мода на нейросети превращается в системную потребность.

Бизнес-запросы к ИИ

Сегодня предприниматели смотрят на ИИ уже не как на хайповую игрушку, а как на часть базового набора инструментов для выживания на рынке. Если раньше нейросети были уделом энтузиастов, то теперь они становятся стандартом, без которого сложно конкурировать.

«Думаю, что в течение следующих 5 лет предприниматели начнут внедрять ИИ на всех уровнях: от автоматизации рутинных процессов до стратегического планирования», — отмечает Александр Ионов из Точка Банк.

По его словам, те, кто освоят нейросети раньше конкурентов, займут более устойчивую позицию на рынке.

Иван Пичугин, Tech Lead отдела машинного обучения МТС Линк, добавляет, что именно это и отличает сегодняшнюю волну от 2020 года: появление «ИИ свободного назначения» полностью изменило характер интереса бизнеса — из нишевого он превратился в массовый и прикладной.

«Тогда нейросети могли решать лишь отдельные задачи крупных компаний. Сегодня появились модели, которые подходят миллионам пользователей и позволяют бизнесу по-новому организовывать работу», — объясняет Иван Пичугин из МТС Линк.

1% бизнес-запросов к ИИ — много или мало?

Аналитики из Точка Банк зафиксировали: из всего массива запросов к искусственному интеллекту менее 1% напрямую связано с бизнесом. Но даже такие цифры они считают индикатором интереса, ведь многие компании идут в готовые сервисы напрямую, а не в поисковики. И на первый взгляд, 1% поисковых ИИ-запросов, связанных с бизнесом — это очень мало. Но эксперты уверены: цифра обманчива.

В Битрикс24 объясняют, что предприниматели пока не всегда понимают, как формулировать задачи для нейросетей, а часть запросов уходит вообще мимо поисковиков. Многие работают через встроенные функции и даже не догадываются, что используют ИИ.

«В Битрикс24 ИИ распознает звонки, заполняет карточки в CRM, следит за скриптами или даёт рекомендации по срокам. Для этого пользователь не идёт интегрировать нейросеть, поэтому низкий процент поисковых запросов не отражает реального уровня внедрения», — подчёркивает Михаил Беляев, руководитель образовательного направления Битрикс24.

Андрей Пожаров, основатель «Тендерного центра “С.Т.И.К.”», добавляет: предприниматели редко пишут в строке поиска «для бизнеса». Чаще они ищут конкретные сценарии («сделать карточку товара», «ускорить отгрузки») или сразу идут к интеграторам и профильным каналам.

«Предприниматели редко пишут в строке «для бизнеса»: они ищут конкретику («сделать карточку товара», «ускорить отгрузки», «проверить контрагента») или идут сразу к интеграторам и в профильные каналы. В итоге при общем 31-кратном росте — доля явных «бизнес-запросов» в поиске маленькая, хотя общий интерес к ИИ у бизнеса растёт многократно», — говорит Андрей Пожаров.

С ним соглашается и Иван Пичугин из МТС Линк. По его словам, дело не в том, что бизнес не умеет писать промпты, а в том, что запросы всё чаще идут напрямую в чат-боты (ChatGPT, «Алиса») или в узкие отраслевые решения. В итоге реальный интерес к ИИ сильно недооценён поисковой статистикой.

«Скорее всего, предприниматели адресуют свои запросы напрямую в распространенные чат-боты с генеративным ИИ (ChatGPT, Алиса от Yandex и другие). Также, возможно, они пользуются ИИ-инструментами, направленными на решение специфических задач своей отрасли», — поясняет эксперт.

Эффект низкой базы и смена фокуса

Показатель роста в 3000% выглядит эффектно, однако в Битрикс24 отмечают: подобные цифры связаны с низкой базой. Пять лет назад в России публичных ИИ-сервисов почти не существовало. Всё изменилось только в 2022 году, когда появились ChatGPT и Midjourney, и даже неподготовленные пользователи смогли «подружиться» с ИИ.

«Первый всплеск — волна интереса к новому опыту пользователя – общению с ИИ как с человеком: в том же чате и теми же словами. Первый опыт не имел чисто развлекательный характер и без осмысленного бизнес-применения. Сейчас просто ИИ никого не удивить. Мы видим, как интерес изменяется в сторону реальных задач», — объясняет Михаил Беляев из Битрикс24.

Эксперт добавляет: в ближайшие годы спрос будут тянуть сегменты, где продукт — это цифра: тексты, коммуникация, аналитика. Там ИИ быстрее всего становится встроенным инструментом.

Контекст

ИИ перестаёт быть «игрушкой» и превращается в норму. В поиске пока видна лишь малая часть бизнес-интереса, но под капотом уже идёт масштабная интеграция: от антифрода в банках до ассистентов в образовании.

Эксперты сходятся во мнении: в течение пяти лет ИИ станет стандартом корпоративных процессов. А значит, компании, которые затянут с внедрением, рискуют остаться на обочине рынка.