Зарплаты дворников в 2026-м выросли до 94 тыс. рублей

Заработная плата дворника в 2026 году — почти 100 тыс. рублей: зимой количество открытых вакансий выросло на 156%
Самый заметный рост числа вакансий в области ЖКХ пришёлся на дворников. Средний уровень предлагаемых зарплат по этой позиции составил 93 946 рублей в месяц.
Директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков сообщил ТАСС, что рост вакансий связан с сезонной нагрузкой и затруднёнными условиями работы. Именно в это время работодатели активнее ищут дополнительных сотрудников.
Зарплаты зависят от графика и погодных условий
По словам Андрея Кучеренкова из «Авито Работы», фактический доход дворников часто связан с количеством часов, которые они отработали. В объявлениях нередко указывается гибкий график, при котором часы работы фиксируются по соглашению работника и руководителя, а также сверхурочная занятость и работа в особых погодных условиях. Эти факторы напрямую влияют на итоговую сумму выплат.
В пиковые периоды работодатели также предлагают надбавки к фиксированной ставке — для привлечения дополнительных сотрудников и компенсации повышенной нагрузки. Размер таких доплат для дворников может достигать 15%.
Рост зарплат в ЖКХ начался ещё летом 2025-го
Рост зарплат в сфере ЖКХ начался ещё летом 2025 года. По данным «Авито Работы», именно этот сегмент показал самые высокие темпы увеличения зарплатных предложений. Летом 2025-го средние предлагаемые зарплаты в ЖКХ и управлении городской инфраструктурой выросли на 43% и достигли 79,6 тыс. рублей в месяц.
На фоне дефицита кадров быстрее всего росли зарплаты у дворников и электриков. Доход дворников за год увеличился на 25% — до 51 541 рубля в месяц. Зарплаты электриков выросли на 8% и в среднем составили 77 204 рубля.
Контекст
В 2026 году также будет усиливаться спрос на квалифицированные рабочие профессии — токарей, электриков, операторов ЧПУ, наладчиков и специалистов по оборудованию. Помимо этого будут востребованы ИИ-инженеры, дата-сайентисты, специалисты по аналитике данных, кибербезопасности и DevOps.
Наименее перспективными профессиями в 2026 году станут должности с повторяющимися задачами: административный персонал и операторы колл-центров.
