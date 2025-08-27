Средняя зарплата в 2025-м в России выросла у рабочих 

По данным Авито Работы, в первом полугодии 2025 года спрос на поваров, сборщиков, операторов ПВЗ и линейных банковских специалистов увеличился более чем в два раза. Зарплаты растут, бизнес нанимает без оглядки. Особенно там, где результат измеряется не в слайдах, а в собранных заказах и плитке на стене.

Самый голодный сегмент — общепит

Безоговорочный лидер по темпам роста — повара-кассиры. Количество вакансий в этой категории увеличилось на 119%, средняя предлагаемая зарплата — 51 521 ₽ в месяц.

«Спрос на работников общепита обусловлен динамичным развитием сферы и появлением новых заведений», — объясняет Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Новые точки фастфуда, пекарни, кофейни и ресторанчики запускаются даже в малых городах — и бизнесу нужно, чтобы кто-то готовил и выдавал. Причём не «когда-нибудь», а уже сейчас.

Собирать, не ждать

На втором месте по росту — сборщики мебели. +115% к количеству вакансий и 88 756 ₽ средней зарплаты. Это последствия бума в сегменте DIY и доставки крупных заказов с маркетплейсов. Кому-то нужно собирать гардероб из 22 деталей — и это точно не клиент.

С таким же ростом (+115%) идут сельхозработники: средняя ставка по рынку — 66 260 ₽ в месяц. Тут и сезонные сборщики урожая, и рабочие на откорме, и те, кто обслуживает теплицы, поля, скот и птицу. Рынок просел в пандемию, но в 2025‑м вернулся с новыми игроками и старым дефицитом.

Вышли из ПВЗ и на финиш — в отделку

Число вакансий для операторов пунктов выдачи заказов выросло на 113%, медианная зарплата — 42 183 ₽. Здесь всё просто: объёмы заказов растут, а доставка всё чаще заканчивается не курьером, а визитом в ПВЗ на первом этаже.

«Логистика требует живых людей в каждой точке, и это отражается в вакансиях», — говорит Губанов.

С похожей динамикой идут отделочники. +112% по спросу, зарплата — 128 369 ₽. Компании строят, девелоперы сдают, владельцы въезжают — но перед этим нужно всё привести в порядок. И таких рук сейчас не хватает.

Офисные позиции — тоже в топе

Не только руками, но и с головой. Особенно резко вырос спрос на банковских специалистов — +116% к прошлому году. Это кассиры, операционисты, сотрудники чатов и поддержки. Средняя зарплата — 89 325 ₽.

«Такой рост связан с увеличением спроса на банковские продукты и услуги, а также с ростом обращений в банки через различные чаты», — отмечает Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Аналогичная динамика в продажах: количество вакансий выросло на 31%, зарплаты — до 109 250 ₽. Здесь в цене не только опыт, но и владение инструментами: CRM, скрипты, аналитика, воронки. Персональный подход — это уже не опция, а условие выживания бизнеса.

Контекст

На фоне автоматизации, ИИ и цифровизации спрос на людей не упал. Сегменты, которые раньше считались «второстепенными», теперь вытягивают на себе восстановление бизнеса. И те, кто умеет работать здесь и сейчас, получают всё больше предложений.