Зарплаты в 2025-м выросли почти на 9% — а реальные доходы ушли в минус: исследование индустриального рынка в России
Зарплата в 2025 году выросла на 9%, реальные доходы — упали
Согласно исследованию Regroup, в 2025 году номинальные зарплаты в среднем выросли на 8,9–9% — при этом эффект от пересмотра вознаграждений почти исчез. Инфляция фактически «съела» прибавку, а реальные доходы сотрудников ушли в минус. К этому добавились высокая закредитованность населения и положение самих компаний, которые балансируют между ростом затрат на персонал и падающей прибылью.
Реальная динамика рынка
Особенно заметной стала диспропорция между номинальными и реальными зарплатами. Если в 2024 году рост доходов частично компенсировал повышение цен, то в 2025-м этот эффект практически исчез. Исследование фиксирует признаки охлаждения рынка: не все компании могут бесконечно повышать оклады, и в ближайшие периоды реальный рост может уйти в минус.
Отраслевые различия
По данным исследования, средний прирост базового вознаграждения в 2024–2025 годах составил 8,9%, однако реальный доход из-за инфляции снизился.
- Производство: базовое вознаграждение +8,8%, реальный доход −0,6%
- FMCG: +8,4%, реальный доход −1,0%
- Розничная торговля: +8,6%, реальный доход −0,8%
- Строительство: +8,9%, реальный доход −0,5%
- IT: +9,5%, реальный доход +0,01% (почти на уровне нуля)
- Транспорт и логистика: +8,1%, реальный доход −1,4%
- Фармацевтика: +9,4%, реальный доход −0,1%
- Финансовый сектор: +9,0%, реальный доход −0,4%
При этом наибольшую прибавку получили топ-менеджеры — до 10–12%, тогда как специалисты и массовый персонал получили прибавку около 9%.
В совокупном вознаграждении (с учётом бонусов) средний прирост составил 9,5%, а в финансовом секторе — 10,7%. Но инфляция снова обнулила эффект: фактическая покупательная способность осталась на уровне прошлого года.
Причины и последствия
Анастасия Петрович, директор проектов Regroup, подчёркивает, что в 2025 году реальный рост доходов оказался в четыре раза ниже, чем годом ранее. По её словам, повышение зарплат практически полностью нивелировалось инфляцией, а серьёзным отягчающим фактором остаётся высокая долговая нагрузка домохозяйств. До 15% россиян обслуживают только ипотечные кредиты, что усиливает давление на семейные бюджеты.
При этом финансовое положение самих компаний также нестабильно: бизнес работает в условиях «идеального шторма» — геополитика, высокая ключевая ставка, рост стоимости заимствований и одновременно ожидания сотрудников по повышению зарплат.
«Компании вынуждены искать баланс между необходимостью удержания ключевых сотрудников и ограниченными финансовыми возможностями. Применение гибких моделей занятости, пересмотр систем мотивации и активное использование аналитики становятся не просто трендом, а необходимостью для сохранения конкурентоспособности», — подчёркивает Анастасия Петрович, директор проектов Regroup.
Новые стратегии работодателей
Чтобы удерживать сотрудников и оставаться конкурентоспособными, работодатели всё чаще прибегают к гибким моделям занятости, пересмотру мотивационных систем и активному использованию HR-аналитики. По оценке экспертов, долгосрочный эффект возможен только при комплексных мерах: оптимизация затрат должна сочетаться с развитием человеческого капитала.
Иными словами, компании вынуждены синхронизировать бизнес-цели с HR-стратегиями, а инструменты должны быть адаптивными под любые экономические изменения.
Контекст
На фоне рекордных затрат на персонал даже внедрение ИИ пока не даёт мгновенного эффекта в снижении ФОТ. Однако грамотная интеграция технологий, по данным Regroup, помогает компаниям повышать производительность и удерживать позиции в условиях жёсткой конкуренции.
Ситуация на рынке труда в 2025 году демонстрирует: зарплаты растут, но реальные доходы — стагнируют. Для бизнеса это повод искать баланс между финансовой устойчивостью и удержанием кадров, а для сотрудников — сигнал, что «прибавка» в кошельке далеко не всегда означает рост покупательной способности.
