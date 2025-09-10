Яндекс Маркет ввёл отметку «оригинал» для техники и товаров

«Яндекс Маркет» запускает специальную метку «оригинал» для бытовой техники, гаджетов и ряда других категорий. Значок выдаётся продавцам, предоставившим официальные документы, и служит гарантией для покупателей. Для бизнеса это конкурентное преимущество, а для клиентов — защита от подделок и уверенность в покупке.

Как это работает

Отметка «оригинал» распространяется на ключевые категории — от техники и электроники до автотоваров, спорта, продуктов и товаров для дома. Это не просто визуальный значок, а часть системы контроля качества, которая подтверждает подлинность товара и защищает покупателей от подделок.



Чтобы получить метку, продавцу необходимо предоставить договор о поставке или аналогичный документ. После этого товар будет отмечен специальной плашкой, а пользователи смогут выбрать его через новый фильтр «оригинал». Для продавцов наличие значка превращается в конкурентное преимущество — товары с отметкой будут выделяться в поисковой выдаче.

Эффект от маркировки

Опыт «Яндекс Маркета» показывает, что отметка работает: в одежде, обуви и аксессуарах количество жалоб на подделки после её внедрения снизилось на 37%. В домашних товарах показатель упал на 25%. Для покупателей это прямое доказательство того, что программа фильтрует сомнительные предложения.

В целом на «Маркете» жалобы на подделки встречаются редко — лишь 0,09% от всех доставленных заказов. Но даже минимальная доля ложится на имидж площадки, поэтому расширение программы на новые категории выглядит логичным шагом. Чем выше доверие к сервису, тем активнее будут расти заказы в премиальных и чувствительных сегментах.

Система контроля

Метка «оригинал» — только часть многоуровневой системы контроля качества. Проверки начинаются с момента регистрации продавца на платформе: сервис изучает ассортимент, контракты и цены. На втором этапе подключаются алгоритмы, которые анализируют подозрительные аномалии.

Если система фиксирует слишком низкую цену на брендовый товар, запускается углублённая проверка. Она может включать контрольные закупки и экспертные заключения от правообладателя или производителя. Такой подход снижает вероятность попадания подделок в каталог и усиливает доверие пользователей к маркетплейсу.

Если товар подделка

Маркетплейс активно реагирует на жалобы покупателей. Если претензия касается товара с меткой «оригинал», документы продавца немедленно передаются в службу контроля качества для внеочередной проверки.

В случае выявления подделки деньги покупателю возвращаются, а к продавцу применяются санкции — вплоть до блокировки. Это позволяет пользователям быть уверенными, что покупка с отметкой «оригинал» защищена не только обещанием, но и конкретными гарантиями.