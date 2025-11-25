Жители России поделились финансовыми планами на 2026-й: главные расходы — путешествия, ремонт и «инвестиции в себя»
Стали известны финансовые планы россиян на 2026 год
В 2026-м 57% жителей России хотят соблюдать баланс между тратами и накоплениями. Треть опрошенных Rambler&Co рассчитывают, что их доход вырастет в следующем году. Большинство россиян планируют тратить деньги на товары первой необходимости, путешествия, ремонт и «на себя».
Почти четверть россиян предпочитает копить деньги
Опрос Rambler&Co среди 195 236 интернет-пользователей зафиксировал, что тренд смещается в сторону аккуратного обращения с деньгами. Всё больше россиян стараются держать баланс между тратами и сбережениями. В 2026 году к этому планируют стремиться 57% респондентов — два года назад было 51%. Тех, кто собирается больше тратить, стало меньше, — 22% против прежних 28%. Доля тех, кто предпочитает копить, остаётся стабильной — на уровне 21% год к году.
Россияне сохраняют интерес к привычным способам сбережений
Основными способами сохранения средств остаются:
-
32% — деньги на счёте (на 2024 год этот показатель составлял 33%);
-
29% — вклад (в 2024 году показатель был таким же);
-
25% — наличные (28% — в 2024-м).
Интерес к валюте снизился: в 2024 году её планировали покупать 10% респондентов, в 2026 году — только 7%.
Главные статьи расходов в 2026 году:
- 37% планируют тратить деньги на товары первой необходимости;
- 13% — на поездки и путешествия;
- 11% хотят сделать ремонт и купить бытовую технику;
- инвестиции «в себя» выбрали 7%, в бизнес — 2%.
Большинство жителей России укрепили финансовое положение в 2025-м
Более половины респондентов сообщили, что их доход в 2025 году сохранился или увеличился по сравнению с прошлым годом. У 35% доход остался на прежнем уровне, у 26% немного вырос, а у 3% вырос существенно. Ещё 17% отметили небольшое снижение дохода. О сильном падении заявили 19% участников опроса.
Увеличение дохода в 2026 году ожидают 29% респондентов, а 12% уже готовят конкретные шаги для роста. Желание сохранить текущий уровень дохода без активных действий отмечают 21%. Более трети — 38% — не строят долгосрочных прогнозов.
