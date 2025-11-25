Стали известны финансовые планы россиян на 2026 год

В 2026-м 57% жителей России хотят соблюдать баланс между тратами и накоплениями. Треть опрошенных Rambler&Co рассчитывают, что их доход вырастет в следующем году. Большинство россиян планируют тратить деньги на товары первой необходимости, путешествия, ремонт и «на себя».

Почти четверть россиян предпочитает копить деньги

Опрос Rambler&Co среди 195 236 интернет-пользователей зафиксировал, что тренд смещается в сторону аккуратного обращения с деньгами. Всё больше россиян стараются держать баланс между тратами и сбережениями. В 2026 году к этому планируют стремиться 57% респондентов — два года назад было 51%. Тех, кто собирается больше тратить, стало меньше, — 22% против прежних 28%. Доля тех, кто предпочитает копить, остаётся стабильной — на уровне 21% год к году.

Россияне сохраняют интерес к привычным способам сбережений

Основными способами сохранения средств остаются:

32% — деньги на счёте (на 2024 год этот показатель составлял 33%);





29% — вклад (в 2024 году показатель был таким же);





25% — наличные (28% — в 2024-м).





Интерес к валюте снизился: в 2024 году её планировали покупать 10% респондентов, в 2026 году — только 7%.

Главные статьи расходов в 2026 году:

37% планируют тратить деньги на товары первой необходимости;

13% — на поездки и путешествия;

11% хотят сделать ремонт и купить бытовую технику;

инвестиции «в себя» выбрали 7%, в бизнес — 2%.

Большинство жителей России укрепили финансовое положение в 2025-м

Более половины респондентов сообщили, что их доход в 2025 году сохранился или увеличился по сравнению с прошлым годом. У 35% доход остался на прежнем уровне, у 26% немного вырос, а у 3% вырос существенно. Ещё 17% отметили небольшое снижение дохода. О сильном падении заявили 19% участников опроса.

Увеличение дохода в 2026 году ожидают 29% респондентов, а 12% уже готовят конкретные шаги для роста. Желание сохранить текущий уровень дохода без активных действий отмечают 21%. Более трети — 38% — не строят долгосрочных прогнозов.