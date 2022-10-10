Покинувшие страну из-за мобилизации россияне стали чаще пользоваться сервисами знакомств

Уехавшие от мобилизации в другие страны россияне захотели найти себе там партнера. Спрос на приложения для знакомств среди россиян в популярных для релокации странах резко вырос, больше всего — в Армении.

Всплеск популярности своих сервисов заметили в «Мамбе» и «Теамо», пишет РБК со ссылкой на предоставленные платформами данные.

В Грузии количество регистраций в сервисе «Мамба» выросло на 120%, в Турции — на 110%, в Казахстане — на 32%. В Армении на 165% увеличились транзакции за платные услуги в «Мамбе», покупки совершали только мужчины, отметили в компании. Аналогичный спрос на свой сервис «Мамба» замечала в период пандемии.

Платежи в сервисе для знакомств «Теамо» среди россиян за границей также выросли. В первую неделю после начала мобилизации они увеличились в Казахстане – на 190%, в Грузии – на 125%, в Армении – на 52%.

Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября.