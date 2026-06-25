Зумеры меньше других поколений боятся звонков с незнакомых номеров — стресс испытывают лишь 29% молодых россиян

Зумеры меньше других поколений боятся звонков с незнакомых номеров — стресс испытывают лишь 29% молодых россиянСреди людей старше 27 лет доля тех, кто испытывает дискомфорт от подобных звонков — 40%
Лишь 29% россиян в возрасте от 18 до 27 лет испытывают дискомфорт из-за звонков с незнакомых номеров, сообщает сервис «МТС Секретарь». В целом стресс из-за вызовов от чужих людей испытывают 40% жителей страны от 27 до 65 лет. Почти треть принципиально не берут трубку в подобных случаях.
Большинство не доверяет незнакомым номерам
По данным МТС, только 38% россиян готовы отвечать на звонки с неизвестных номеров. 32% опрошенных принципиально не берут трубку, а ещё 30% принимают решение в зависимости от обстоятельств.
Ещё более настороженно россияне относятся к рекламным звонкам. Их игнорируют 77% участников опроса. Те, кто всё же отвечает, обычно завершают разговор через две–три секунды, а при звонке от робота — менее чем за секунду.
Треть россиян нормально относится к звонкам без предупреждения
Отношение к неожиданным звонкам у россиян разное:
- 36% считают приемлемыми вызовы без предупреждения, но только от родственников и близких друзей,
- 30% не любят внезапные звонки, но относятся к ним спокойно,
- 29% считают неожиданные звонки обычной частью повседневной жизни.
Контекст
Ранее МТС добавила в ИИ-секретаря функцию общения с курьерами. Теперь сервис может самостоятельно передавать адрес, этаж, номер квартиры и код домофона, если пользователь не может или не хочет отвечать на звонок. Достаточно один раз указать данные доставки в приложении «Мой МТС». В компании заявили, что первыми среди российских операторов связи внедрили подобную возможность.
Новая функция доступна пользователям тарифов «МТС Супер», «РИИЛ», «RED» и подписки «Секретарь+». ИИ на базе большой языковой модели распознаёт звонки от служб доставки и в режиме реального времени определяет, какую информацию нужно передать курьеру.