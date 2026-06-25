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Зумеры меньше других поколений боятся звонков с незнакомых номеров — стресс испытывают лишь 29% молодых россиян

Среди людей старше 27 лет доля тех, кто испытывает дискомфорт от подобных звонков — 40%
25 июня 2026, 16:15
Девушка с телефоном
Россия
Тренды
Автор:
Анастасия Черкесова

Лишь 29% россиян в возрасте от 18 до 27 лет испытывают дискомфорт из-за звонков с незнакомых номеров, сообщает сервис «МТС Секретарь». В целом стресс из-за вызовов от чужих людей испытывают 40% жителей страны от 27 до 65 лет. Почти треть принципиально не берут трубку в подобных случаях.

Большинство не доверяет незнакомым номерам

По данным МТС, только 38% россиян готовы отвечать на звонки с неизвестных номеров. 32% опрошенных принципиально не берут трубку, а ещё 30% принимают решение в зависимости от обстоятельств.

Ещё более настороженно россияне относятся к рекламным звонкам. Их игнорируют 77% участников опроса. Те, кто всё же отвечает, обычно завершают разговор через две–три секунды, а при звонке от робота — менее чем за секунду.

30% всех рекламных звонков в России совершают банки — за I квартал 2026-го россиянам позвонили уже 1,2 млрд раз
30% всех рекламных звонков в России совершают банки — за I квартал 2026-го россиянам позвонили уже 1,2 млрд раз
Ранее банки просили сохранить право звонить клиентам даже при подключённых антиспам-ограничениях
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Треть россиян нормально относится к звонкам без предупреждения

Отношение к неожиданным звонкам у россиян разное:

  • 36% считают приемлемыми вызовы без предупреждения, но только от родственников и близких друзей,
  • 30% не любят внезапные звонки, но относятся к ним спокойно,
  • 29% считают неожиданные звонки обычной частью повседневной жизни.

Контекст

Ранее МТС добавила в ИИ-секретаря функцию общения с курьерами. Теперь сервис может самостоятельно передавать адрес, этаж, номер квартиры и код домофона, если пользователь не может или не хочет отвечать на звонок. Достаточно один раз указать данные доставки в приложении «Мой МТС». В компании заявили, что первыми среди российских операторов связи внедрили подобную возможность.

МТС научила ИИ-секретаря общаться с курьерами — сервис сам передаст адрес и код домофона
МТС научила ИИ-секретаря общаться с курьерами — сервис сам передаст адрес и код домофона
Новая возможность уже доступна для пользователей с тарифами «МТС Супер», «РИИЛ» и «RED» и подписчиков «Секретарь+»
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Новая функция доступна пользователям тарифов «МТС Супер», «РИИЛ», «RED» и подписки «Секретарь+». ИИ на базе большой языковой модели распознаёт звонки от служб доставки и в режиме реального времени определяет, какую информацию нужно передать курьеру.

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