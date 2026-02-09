52% россиян раздражаются из-за рекламных звонков

Среди всех видов рекламы сильнее всего россиян раздражают рекламные звонки. Негативную реакцию на них испытывают более половины опрошенных интернет-пользователей, следует из исследования коммуникационного агентства FAVES Communications. Наименьшее недовольство у аудитории вызывают нативные форматы и реклама с блогерами.

Пуш-уведомления от брендов — в пятёрке самых раздражающих видов рекламы

Согласно данным исследования, рекламные звонки вызывают раздражение у 52% опрошенных интернет-пользователей. Рекламные рассылки в мессенджерах негативно воспринимают 46% респондентов, а пуш-уведомления от брендов — 43%.

В пятёрку самых раздражающих форматов также вошли баннеры, всплывающие на сайтах (41%) и SMS-сообщения (37%). Аналитики агентства отмечают, что все эти каналы объединяет общий фактор — неожиданный входящий контакт.

Компании зря тратят ресурсы на рекламные звонки

Как отмечают эксперты FAVES Communication, рекламные сообщения отвлекают от текущих дел и воспринимаются как вторжение в личное пространство, особенно если приходят в неподходящее время. При этом эффект от подобных обращений может быть минимальным.

«Часто звонки сбрасываются в первую же секунду, сообщения удаляются без прочтения, страница с баннером сразу же закрывается. То есть, негативное воздействие произошло, а вот донести смысл не удалось — и ресурс компании был потрачен напрасно», — подчёркивает Юлия Царева, основатель агентства FAVES Communications.

Раздача листовок и флаеров вызывает негатив только у 31% россиян

Email-рассылки вызывают негатив у 34% респондентов, следует из данных исследования FAVES Communications. Аналитики связывают это с тем, что пользователи могут самостоятельно управлять этим каналом — отписываться от рассылок или автоматически сортировать письма.

Ещё ниже уровень раздражения у офлайн-форматов: листовок, флаеров, купонов и буклетов (31%). Эксперты отмечают, что такие материалы встречаются реже и не кажутся назойливыми.

Реклама с блогерами и нативные форматы вызывают минимум негатива

Интеграции брендов с блогерами не нравятся лишь 25% респондентов. Еще более низкий уровень негатива зафиксирован у нативных публикаций в СМИ — раздражение они вызывают у 20% опрошенных.