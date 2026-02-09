Звонки и рассылки в мессенджерах — самые раздражающие виды рекламы: их не любят почти 50% россиян
52% россиян раздражаются из-за рекламных звонков
Пуш-уведомления от брендов — в пятёрке самых раздражающих видов рекламы
Согласно данным исследования, рекламные звонки вызывают раздражение у 52% опрошенных интернет-пользователей. Рекламные рассылки в мессенджерах негативно воспринимают 46% респондентов, а пуш-уведомления от брендов — 43%.
В пятёрку самых раздражающих форматов также вошли баннеры, всплывающие на сайтах (41%) и SMS-сообщения (37%). Аналитики агентства отмечают, что все эти каналы объединяет общий фактор — неожиданный входящий контакт.
Компании зря тратят ресурсы на рекламные звонки
Как отмечают эксперты FAVES Communication, рекламные сообщения отвлекают от текущих дел и воспринимаются как вторжение в личное пространство, особенно если приходят в неподходящее время. При этом эффект от подобных обращений может быть минимальным.
«Часто звонки сбрасываются в первую же секунду, сообщения удаляются без прочтения, страница с баннером сразу же закрывается. То есть, негативное воздействие произошло, а вот донести смысл не удалось — и ресурс компании был потрачен напрасно», — подчёркивает Юлия Царева, основатель агентства FAVES Communications.
Раздача листовок и флаеров вызывает негатив только у 31% россиян
Email-рассылки вызывают негатив у 34% респондентов, следует из данных исследования FAVES Communications. Аналитики связывают это с тем, что пользователи могут самостоятельно управлять этим каналом — отписываться от рассылок или автоматически сортировать письма.
Ещё ниже уровень раздражения у офлайн-форматов: листовок, флаеров, купонов и буклетов (31%). Эксперты отмечают, что такие материалы встречаются реже и не кажутся назойливыми.
Реклама с блогерами и нативные форматы вызывают минимум негатива
Интеграции брендов с блогерами не нравятся лишь 25% респондентов. Еще более низкий уровень негатива зафиксирован у нативных публикаций в СМИ — раздражение они вызывают у 20% опрошенных.
«И интеграции с блогерами, и экспертные публикации в СМИ имеют два важных преимущества: во-первых, чаще всего это полезный либо развлекательный контент без прямой рекламы; во-вторых, аудитория сама выбирает комфортное время и место просмотра или чтения», — отмечает Юлия Царева, основатель агентства FAVES Communications.
